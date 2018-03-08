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南紡購物中心　行動支付上線

記者黃文博／台南報導2018/03/08 17:15
▲南紡購物中心行動支付即日起開始上線。 （圖／南紡購物中心提供，2018.03.08
▲南紡購物中心行動支付即日起開始上線。 （圖／南紡購物中心提供，2018.03.08

為打造更便利的消費環境，即日起，南紡購物中心與LINE Pay合作，開放館內指定店櫃使用行動支付及LINE Points點數折抵，另，使用聯名卡綁定LINE Pay，最高可享4％點數回饋，以LINE Pay消費滿額可免費享受抓娃娃機遊戲樂趣。

歡慶LINE Pay行動支付上線，即日起至28日，南紡購物中心推出LINE Pay綁定任一銀行卡，於指定店櫃消費享2%的LINE Points點數回饋，綁定南紡購物中心聯名卡或中國信託LINE Pay聯名卡最高可享4％點數回饋；於館內指定店櫃消費可使用LINE Points點數折抵，一點折抵一元，折抵無上限。

同時，LINE Pay綁定南紡購物中心聯名卡及指定9大銀行卡，消費金額達各銀行指定門檻可再兌換銀行刷卡禮，此外，使用LINE Pay支付可同享本館聯名卡之特約優惠。另，活動期間加入LINE Pay的新用戶，至B1美食街、餐廳指定店櫃完成首筆消費，即享LINE Points 50％點數回饋。

除多重優惠外，即日起28日，持全館當日使用LINE Pay「我的條碼」結帳單筆滿500元之消費發票，即可免費參加娃娃機抓抓樂乙次，有機會帶回熊大、饅頭人造型抱枕等LINE FRIENDS驚喜贈品。

關鍵字南紡購物中心行動支付聯名卡
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