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圖書館命名「書東坡」　二重國中學子擁書香

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/08 17:11
▲二重國中圖書館整建完成，學子三輪投票決議命名為「書東坡」。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.08）
▲二重國中圖書館整建完成，學子三輪投票決議命名為「書東坡」。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.08）

新竹縣竹東鎮二重國中獲得縣政府、議會以及社會資源共200多萬經費補助，將圖書館整建完成，今(8)日上午舉行揭牌典禮；由於經過各班級票選，決議以北宋大文豪蘇東坡名字諧音「書東坡」來命名，因此同學們戴著東坡帽，以蘇東坡的詩詞、軼事說相聲，以精采表演為新圖書館帶來新氣象。


▲縣長邱鏡淳（右）表示教育是最好的投資，鼓勵同學們多多閱謮。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.08）

縣長邱鏡淳鼓勵同學們的創意演出，同時也表示教育是最好的投資，他上任以來新建7所學校，竹縣教育經費也佔每年預算的4成以上，他希望每位學生多閱謮，並以「開卷有益」、「書中自有黃金屋」勉勵學生。

副議長陳見賢希望學生多到圖書館看書、減少使用3C的時間，鼓勵學生師法六家國小校友卓永財捐億元給母校蓋圖書館的善行。


▲副議長陳見賢（左二）希望學生們減少3C使用時間。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.08）

二重國小校長陳美君表示，學校圖書館位於北側教室一樓，建置於1999年，只有一間教室大，提供全校師生800人閱讀，稍顯不足，整建環境、設備、擴充圖書有其必要；新圖書館除重新翻新室內空間，並將中庭活化營造為閱讀、討論及展演場域，打造學習新天地。陳美君希望孩子們能和蘇東坡一樣博學，不斷自我精進、樂觀向上 ，也勉勵學生努力學習，有朝一日也能回饋社會、造福學弟妹。

圖書館由學校各個班級參與命名，經三階段投票，在重心愛閱、文青書苑、書滿樓、藏書閣等等具有創意巧思的名稱中遴選，最後由「書東坡」一名勝出。


▲二重國中圖書館整建完成，學子三輪投票決議命名為「書東坡」。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.08）

整建工程經費合計共202萬元整(含縣政府教育處整建經費52萬，縣議會多位議員款150萬等)，再加上家長會及社會資源增添設備、改善環境及新購藏書逾20萬元整。2017年7月由林松茂建築師事務所得標委託規劃設計監造技術服務，2018年2月由統正室內裝修設計工程整建完成。

關鍵字二重國中書東坡邱鏡淳陳見賢
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