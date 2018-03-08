HBL決賽爭輸贏拚人氣 普門高規格應戰

今年HBL決賽，週六中午12時先由女子組拉開帷幕，由複賽排名第1的永仁高中對上老4南山高中，接下來下午2時則由男子組的龍頭松山高中硬碰第4的東山高中，下午4時再由女子組滬江高中對決普門中學，下午6時男子組則由南山高中和能仁家商交手，贏家將可晉級11日的冠軍決賽，落敗球隊僅能爭季軍。

HBL決賽戰火燃專題3（中央社記者龍柏安台北8日電）106學年度HBL高中籃球聯賽4強決賽，本週六在台北小巨蛋點燃戰火，男、女各4隊除了秀球技，也要拼人氣，其中普門中學更是高規格派出10台遊覽車加油團北上應援。

本屆HBL男、女共8支球隊當中，僅女子組的普門、永仁，以及男子組的東山共3支球隊是來自中南部，面對整季最重要最後2戰，加油團當然輸人不輸陣，3隊當中就有2隊發出動員令。

HBL決賽每支球隊都有1200張動員加油席座位，來自高雄的普門教頭廖哲億苦笑說：「我們人數爆慘了，今年跟去年一樣，光是學校就動員10台遊覽車北上，加上家屬、親朋好友還有各地師兄、師姐，人數可能超過1500人，去年我們加油團甚至還得坐到對方的加油席。」

而來自台中的東山高中，本季是隊史首度打進4強，也是中台灣地區相隔25年後，再次有球隊挺進4強，因此校方也極度重視，預計將集結4台遊覽車北上，到小巨蛋裡替球員加油打氣。

學校座落在台南的永仁，則罕見地完全沒有動員召集，教頭時超傑表示，一直以來永仁的球迷都是自發性進場，他們從不刻意「招兵買馬」，他說：「我們的球迷多半都是校方老師，也有畢業的學長姐和球員親友，就算沒有刻意動員，每場比賽大概也有都800、900人到場加油，場子一樣很熱鬧。」（編輯：張銘坤）1070308