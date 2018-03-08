廣編／宏佳騰歡慶20週年　OZS新色率先登場

宏佳騰歡慶20週年，話題不斷，去年7月OZS 150雙碟版一推出就獲得佳評如潮，今年3月再推消光黑、極光白兩款新色搶市，新年新車換新裝，宏佳騰希望以新色搭配，創造出車友們獨有的尊榮感。此外，2018 3D-350大會師、MY GENERATION檔車體驗營…等活動，也要與車友近距離接觸，一起歡慶宏佳騰20週年。
以150C.C.同級車中最佳CP值車款著稱的AEON OZS 150，去年推出雙碟GT聯名特仕版，除搭載十爪鋁合金輪圈與雙碟系統、4Ｖ滾針搖臂噴射引擎外，更提高制動性能並提升行車安全，獲得車友一致好評。今年3月再推經典不敗色系：「消光黑」及「極光白」，購車享36期分期，只要月付2,167元即可入主150潮流車系，立即在網路上掀起一陣討論熱潮。
此外，由車友自行發起的3D-350大會師今年已經是第三屆，這輛有著極佳操控性和穩定性的三輪造型安全速可達，同好車友不斷增加，每年參與人數屢創新高，今年正逢宏佳騰20週年，車友們特地邀請宏佳騰合作一起舉辦。這次大會師以「安全首選、百人見證」為口號，將於3月11日在台中新幹線花園酒店盛大舉行，活動當天將有精彩的勁歌熱舞及摸彩抽獎，要讓車友們盡情同樂。提到騎乘重機，宏佳騰執行長林東閔也提醒車友要確實做好定期保養、更換零件要回原廠、3D-350三輪安全速可達的前輪每5000公里也要記得定期校正、HTS液壓傾斜系統的液壓油要按時更換，這些都是車友們不可忽視的小細節。
新年換新車！宏佳騰推出多項優惠，現在購買全車系送超值雙保險丟車賠車險+乘客險 ( 白牌價值3,000元，黃牌價值5,000元，不含3D-350 )，同時享零利率最高36期分期，購買3D-350送小米掃地機器人（價值8,895元），好評優惠不間斷。此外，為了配合政府汰舊換新，最高還可另外享有12,800元的補助，每年最受歡迎的檔車體驗營3月18日也將於新北市大明駕訓班舉辦，報名及活動詳情請見宏佳騰機車官網。