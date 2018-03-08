廣編／宏佳騰歡慶20週年　OZS新色率先登場

宏佳騰歡慶20週年，話題不斷，去年7月OZS 150雙碟版一推出就獲得佳評如潮，今年3月再推消光黑、極光白兩款新色搶市，新年新車換新裝，宏佳騰希望以新色搭配，創造出車友們獨有的尊榮感。此外，2018 3D-350大會師、MY GENERATION檔車體驗營…等活動，也要與車友近距離接觸，一起歡慶宏佳騰20週年。

以150C.C.同級車中最佳CP值車款著稱的AEON OZS 150，去年推出雙碟GT聯名特仕版，除搭載十爪鋁合金輪圈與雙碟系統、4Ｖ滾針搖臂噴射引擎外，更提高制動性能並提升行車安全，獲得車友一致好評。今年3月再推經典不敗色系：「消光黑」及「極光白」，購車享36期分期，只要月付2,167元即可入主150潮流車系，立即在網路上掀起一陣討論熱潮。