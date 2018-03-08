新北母雞帶小雞　周錫瑋拚整合

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜7日前往新莊武聖廟參拜，除向最敬重的關帝爺報告參選外，更期許能夠藉助祂正氣的力量繼續向前行；對手周錫瑋今（8）日意有所指地表示，他到任何的廟宇參拜時，不會去祈求個人的利益。
周錫瑋指出，其實平常的拜佛唸經，是希望自己修養、反省，自己有慈悲心服務大家，拜廟當然會祈禱自己更好，讓自己有更多的慈愛心，這是我們拜廟最主要目的；不過，他到任何的廟宇去，從來不會替個人的利益去祈求。
周錫瑋說，有拜關公的朋友，不只希望關公庇佑他，更希望自己不要做錯的事情；並引用佛經的懺悔記，「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔」，強調拜神佛要有懺悔的心，及修練自我的修養。
至於侯友宜逐一拜訪議員、里長的行程，被解讀是發揮「母雞帶小雞」的效應；周錫瑋認為，母雞帶小雞還要看地方基層的想法，侯友宜7日拜訪的幾個里長、議員，跟我在一起的時候，也都是說全力要來支持他。
周錫瑋暗諷，候選人千萬不要迷失掉，也不要利用這些人來造勢；其實有許多的里長跟他是10、20多年的交情，他們是地方的基層，也對新北市政府的作法有些不同意見與看法，他目前也在整合這些的意見，當選市長後會來改進。