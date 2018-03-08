新北母雞帶小雞　周錫瑋拚整合

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜7日前往新莊武聖廟參拜，除向最敬重的關帝爺報告參選外，更期許能夠藉助祂正氣的力量繼續向前行；對手周錫瑋今（8）日意有所指地表示，他到任何的廟宇參拜時，不會去祈求個人的利益。

周錫瑋指出，其實平常的拜佛唸經，是希望自己修養、反省，自己有慈悲心服務大家，拜廟當然會祈禱自己更好，讓自己有更多的慈愛心，這是我們拜廟最主要目的；不過，他到任何的廟宇去，從來不會替個人的利益去祈求。

周錫瑋說，有拜關公的朋友，不只希望關公庇佑他，更希望自己不要做錯的事情；並引用佛經的懺悔記，「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔」，強調拜神佛要有懺悔的心，及修練自我的修養。