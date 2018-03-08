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中央社

國巨近6季資本支出120億 逾5年總和

中央社2018/03/08 16:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）國巨董事長陳泰銘今天表示，從2016年第4季開始迄今，國巨投入資本支出超過新台幣120億元，超過以往國巨5年資本支出總和，對被動元件產業樂觀看待。

國巨下午舉辦線上法人說明會，這是國巨從2011年來首次自辦法說會。陳泰銘率一級主管親自參與。

展望未來資本支出和擴產計畫，陳泰銘表示，被動元件是資本密集產業，國巨資本支出依市場需求詳細評估，若投資回收效益高於投資成本，會增加資本支出，未來支出聚焦高階、高單價、技術層次高的產品。

陳泰銘表示，國巨在2016年第4季就已看到產業趨勢，觀察整體被動元件需求改變，在2016年年初就看到市場需求大於產出。

他指出，安全存貨天數是指標之一，過去長期合理安全存貨天數在90天到120天，2016年初看到接單出貨比達到1.1，2016第4季看到需求大於產出，陸續規劃增加30%到40%高階新產能擴充。

從2016年第4季開始迄今，國巨投入資本支出超過新台幣120億元，超過以往國巨5年資本支出總和。

從設備交期來看，陳泰銘指出，若今天買設備，交期拉長到14個月到18個月，因此對於被動元件產業相對樂觀看待。

陳泰銘表示，新產能擴充以高階和前期應用為主，除了汽車和工業規格、5G、物聯網等應用外，還包括人工智慧、高速運算、智慧機器人、電源管理、智能電錶等應用。

對於5G需求，國巨表示，高頻高階晶片需求會大增，光通訊、3D感測也會大幅成長，5G使用高頻率傳輸，基地台增加、射頻元件大增，應用成長看佳，加上資料中心帶動光通訊需求，整體被動元件需求看增。（編輯：林沂鋒）1070308

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