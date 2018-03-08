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他列別讀文大10大理由　網笑：果然是全台最高學府

生活中心／綜合報導2018/03/08 17:29
▲文大生列別讀文大的 10 個理由。（圖／翻攝自中國文化大學官網）
▲文大生列別讀文大的 10 個理由。（圖／翻攝自中國文化大學官網）

一山還有一山高，銘傳遠在天邊的 H 棟算什麼？日前有一名念文化大學的網友，被高中學妹問「念文化大學好嗎」？她想了想寫下 10 個不要讀文大的理由，引發網友熱議並笑道：「果然是全台最高學府」。

原 PO 在大學生論壇「嘰咕 Park 」發文分享，最近是大學推甄準備期間，有高中認識的學妹跑來詢問他「讀文化大學好不好」，他思考了一下，整理出別讀文大的 10 個理由：

1. 好不容易搶到外系夯課，會被該系以本系優先無通知退選。
2. 有事沒事仰德大道都在塞車，只要一塞車馬上就遲到。另外仰德大道車禍很多，怕怕 der 。
3. 校園內有很多小山丘，全台最高學府不是說假的。每天早上都要爬坡才能進學校，讀完四年都可以練就一雙超強大腿，爬玉山不是問題。
4. 永遠都記不清楚出口是在一樓還是二樓，每次按電梯都要想一下還會按錯。
5. 輔修、雙主修要另外繳學分費，想要多學一些東西還要自掏腰包。
6. 學校宿舍太少，抽中也像住在監獄裡一樣。
7. 風大到想哭，沒事就飄雨，不然就是在雲裡，只要撐傘就會爆爆爆，仇人坡就是傘塚。
8. 走路會被台灣藍鵲襲擊，然後被攻擊又不能反擊，因為牠們比我們還珍貴。
9. 麥當勞座位區永遠找不到位子，名為華岡藝校團練區。
10. 上下山的公車都像沙丁魚罐頭一樣，禮讓一堆老人位子還有華岡小紅帽源源不絕的補充。

原 PO 稱不想要把學妹騙進來後讓她感到後悔，且網路上已有很多稱讚學校的文章與內容了，所以才決定分享他覺得不要來讀文大的理由。雖然列了 10 個缺點，但他仍強調自己還是很愛文大。

文章一發表也引起眾多同校生共鳴：「笑了 果然是全台最高學府」、「你沒有說 文化大學太多妹 男生很累」、「同校推，超冷，天氣又溼，只有夜景可看。」；另也有人歪樓表示：「超想看台灣藍鵲的」、「聽說有很多鬼故事」、「對藍鵲非好感 哈哈哈」。

 

關鍵字文化大學藍鵲仇人坡塞車
北市鬧區租金兩千七？網嘆是監獄吧目睹好市多這一幕　網驚：簡直奇觀

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