他列別讀文大10大理由　網笑：果然是全台最高學府

一山還有一山高，銘傳遠在天邊的 H 棟算什麼？日前有一名念文化大學的網友，被高中學妹問「念文化大學好嗎」？她想了想寫下 10 個不要讀文大的理由，引發網友熱議並笑道：「果然是全台最高學府」。

原 PO 在大學生論壇「嘰咕 Park 」發文分享，最近是大學推甄準備期間，有高中認識的學妹跑來詢問他「讀文化大學好不好」，他思考了一下，整理出別讀文大的 10 個理由：

1. 好不容易搶到外系夯課，會被該系以本系優先無通知退選。

2. 有事沒事仰德大道都在塞車，只要一塞車馬上就遲到。另外仰德大道車禍很多，怕怕 der 。

3. 校園內有很多小山丘，全台最高學府不是說假的。每天早上都要爬坡才能進學校，讀完四年都可以練就一雙超強大腿，爬玉山不是問題。

4. 永遠都記不清楚出口是在一樓還是二樓，每次按電梯都要想一下還會按錯。

5. 輔修、雙主修要另外繳學分費，想要多學一些東西還要自掏腰包。

6. 學校宿舍太少，抽中也像住在監獄裡一樣。

7. 風大到想哭，沒事就飄雨，不然就是在雲裡，只要撐傘就會爆爆爆，仇人坡就是傘塚。

8. 走路會被台灣藍鵲襲擊，然後被攻擊又不能反擊，因為牠們比我們還珍貴。

9. 麥當勞座位區永遠找不到位子，名為華岡藝校團練區。

10. 上下山的公車都像沙丁魚罐頭一樣，禮讓一堆老人位子還有華岡小紅帽源源不絕的補充。