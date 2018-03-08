川普掀貿易戰「抓錯藥方、損人害己」 陸外長：中國將

中國外交部長王毅週四 (8 日) 表示，由歷史經驗可得知，貿易戰無助解決問題，掀起貿易戰，是「抓錯藥方、損人害己」，「中國將做出正當且必要的反應」。

王毅週四出席 13 屆全國人大一次會議記者會，他在會中指出，中美之間應合作，就算有競爭，也該是良性、積極的競爭。

他強調，從歷史經驗可看出，貿易戰並非解決問題的正確途徑，掀起貿易戰，是「抓錯藥方、損人害己」。

王毅說，作為世界第 1 和第 2 大經濟體，中美雙方不僅要對人民負責，也該對世界各國負責，兩方應心平氣和地坐下來協商，透過對話，找出互利雙贏的方法。