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川普掀貿易戰「抓錯藥方、損人害己」 陸外長：中國將

鉅亨網2018/03/08 17:01
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中國外交部長王毅週四 (8 日) 表示，由歷史經驗可得知，貿易戰無助解決問題，掀起貿易戰，是「抓錯藥方、損人害己」，「中國將做出正當且必要的反應」。

王毅週四出席 13 屆全國人大一次會議記者會，他在會中指出，中美之間應合作，就算有競爭，也該是良性、積極的競爭。

他強調，從歷史經驗可看出，貿易戰並非解決問題的正確途徑，掀起貿易戰，是「抓錯藥方、損人害己」。

王毅說，作為世界第 1 和第 2 大經濟體，中美雙方不僅要對人民負責，也該對世界各國負責，兩方應心平氣和地坐下來協商，透過對話，找出互利雙贏的方法。

2017 年，美國對中國的貿易逆差，高達 3,752 億美元。

川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

但川普在推特發文指出，美國與他國貿易，卻產生鉅額虧損，在這種情況下，「貿易戰就是好事，美國將輕易獲勝。」

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 日前呼籲，希望川普別拿關稅當威脅，貿易戰只會造成兩敗俱傷，沒有贏家。

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