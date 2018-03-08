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蘋果2018前200大供應鏈名單出爐 41家台廠入

鉅亨網2018/03/08 16:59
鉅亨網 / NOWnews
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週四 (8 日) 蘋果 (AAPL-US) 公布 2018 年前 200 大供應鏈名單，而對比 2017 年的前 200 大供應鏈名單，今年共有 41 家台廠入榜，比去年 39 家多了 2 家，而新進榜的廠商包含兆利、景碩、明安與谷崧等皆入榜，不過雙鴻、晶技、臻鼎 - KY 等則未入列，後續接單情形值得關注。

以下為投資人列出新增之供應鏈，與遭剔除的供應鏈名單。

2018 年蘋果前 200 大供應鏈「新增名單」如下：

  • 明安國際 (高雄) Advanced International Multitech Co., Ltd. 
  • 兆利科技 Jarllytec Co., Ltd. 
  • 景碩科技 Kinsus Interconnect Technology Corp.
  • 白金科技 Platinum Optics Technology Inc. 
  • 谷崧 Coxon Precise Industrial Co

值得注意的是，先前在蘋果供應鏈當中的雙鴻、晶技、富祐鴻與臻鼎 - KY 等台廠，此次卻未出現在蘋果前 200 大供應商名單之列。

根據蘋果供應鏈名單顯示，鴻海有 31 個據點上榜，鴻海富士康中國製造蘋果產品之廠區包括：廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊以及四川成都等地，亦有上榜。

封測大廠日月光有 9 個據點入列，包含台灣、中國大陸與韓國等地工廠，皆在蘋果供應鏈範圍之內。

其餘台廠供應鏈名單大型企業名單有：鴻海、和碩、英業達、緯創、廣達、仁寶、台積電、大立光、玉晶光。

零組件廠則有：鴻騰、台郡科、兆利、景碩、健鼎、新日興、光寶科、良維、立訊、美律、致伸、瑞儀、新普、建準、欣興、精元、台灣穗高、TPK、國巨、燿華、鈦鼎、正隆、正美、南亞塑膠、奇鋐、華通、嘉聯益、可成、正崴、谷崧、達方、台達電。

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關鍵字蘋果供應鏈2018名單afpheadline
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