蘋果2018前200大供應鏈名單出爐 41家台廠入

週四 (8 日) 蘋果 (AAPL-US) 公布 2018 年前 200 大供應鏈名單，而對比 2017 年的前 200 大供應鏈名單，今年共有 41 家台廠入榜，比去年 39 家多了 2 家，而新進榜的廠商包含兆利、景碩、明安與谷崧等皆入榜，不過雙鴻、晶技、臻鼎 - KY 等則未入列，後續接單情形值得關注。

以下為投資人列出新增之供應鏈，與遭剔除的供應鏈名單。

2018 年蘋果前 200 大供應鏈「新增名單」如下：

明安國際 (高雄) Advanced International Multitech Co., Ltd.

兆利科技 Jarllytec Co., Ltd.

景碩科技 Kinsus Interconnect Technology Corp.

白金科技 Platinum Optics Technology Inc.

谷崧 Coxon Precise Industrial Co

值得注意的是，先前在蘋果供應鏈當中的雙鴻、晶技、富祐鴻與臻鼎 - KY 等台廠，此次卻未出現在蘋果前 200 大供應商名單之列。