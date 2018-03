《Cytus II》安卓版上架　新角Cherry登場

遊戲核心玩法以動態判定線於畫面中上下掃描,配合音樂節奏點擊畫面上不同屬性的拍點為主。 1.1 版本除推出新角色 Cherry 外,更提升角色等級上限,並增加免費遊玩的解禁新曲及故事內容。



▲玩家可依不同類型的歌曲選擇遊玩角色。(圖/雷亞提供)

《 Cytus II 》目前包含付費 DLC 收錄超過 60 首樂曲,遊戲中每位角色分別代表不同曲風,其中 DLC 人物包含 Xenon 、 ConneR 及 1.1 版新角色 Cherry 。透過角色解鎖,玩家將可體驗不同樂風的曲目及擁有更多線索判斷劇情發展。



▲新角色 Cherry 將提供更多線索探索劇情。(圖/雷亞提供)

Cherry 曲包中所收錄的歌曲來源多樣,除了 Night Keepers 、 nowhere 此時刻等樂團的歌曲外,還包含〈 Stop at nothing 〉、〈 Living for you 〉兩首由 Kevin Penkin 製作的歌曲,以及日本歌手空野青空演唱的歌曲〈 LEVEL4 〉。



▲Cherry 曲包中收錄日本歌手空野青空演唱的歌曲〈 LEVEL4 〉。(圖/雷亞提供)

為了回饋 Android 玩家,即日起至 3 月 14 日止,官方將啟動特惠活動,遊戲本體原價為台幣 60 元,期間特價台幣 40 元。另外隨著 Android 版上市, iOS 版《 Cytus II 》也將於 3/15 更新至 1.1 版本。