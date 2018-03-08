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《Cytus II》安卓版上架　新角Cherry登場

記者顏大惟／台北報導2018/03/08 17:13
▲《Cytus II》1.1版新角色Cherry。（圖／雷亞提供）
▲《Cytus II》1.1版新角色Cherry。（圖／雷亞提供）

雷亞遊戲旗下音樂節奏遊戲《 Cytus II 》於今（ 8 ）日正式於 Google Play 以 1.1 版上架。


▲ Android 版《 Cytus II 》app icon 。（圖／雷亞提供）

遊戲核心玩法以動態判定線於畫面中上下掃描，配合音樂節奏點擊畫面上不同屬性的拍點為主。 1.1 版本除推出新角色 Cherry 外，更提升角色等級上限，並增加免費遊玩的解禁新曲及故事內容。


▲玩家可依不同類型的歌曲選擇遊玩角色。（圖／雷亞提供）

《 Cytus II 》目前包含付費 DLC 收錄超過 60 首樂曲，遊戲中每位角色分別代表不同曲風，其中 DLC 人物包含 Xenon 、 ConneR 及 1.1 版新角色 Cherry 。透過角色解鎖，玩家將可體驗不同樂風的曲目及擁有更多線索判斷劇情發展。


▲新角色 Cherry 將提供更多線索探索劇情。（圖／雷亞提供）

Cherry 曲包中所收錄的歌曲來源多樣，除了 Night Keepers 、 nowhere 此時刻等樂團的歌曲外，還包含〈 Stop at nothing 〉、〈 Living for you 〉兩首由 Kevin Penkin 製作的歌曲，以及日本歌手空野青空演唱的歌曲〈 LEVEL4 〉。


▲Cherry 曲包中收錄日本歌手空野青空演唱的歌曲〈 LEVEL4 〉。（圖／雷亞提供）

為了回饋 Android 玩家，即日起至 3 月 14 日止，官方將啟動特惠活動，遊戲本體原價為台幣 60 元，期間特價台幣 40 元。另外隨著 Android 版上市， iOS 版《 Cytus II 》也將於 3/15 更新至 1.1 版本。

關鍵字cytus ii雷亞遊戲手機遊戲google play
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