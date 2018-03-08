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男情殺遭判死定讞 最高法院駁回非常上訴

中央社2018/03/08 16:55
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北8日電）男子王鴻偉被控追求女子不成砍殺女子致死，遭判死刑確定。檢察總長顏大和以王男所為並非情節最重大之罪等理由，提起非常上訴，最高法院今天駁回。

出身富裕家庭的王鴻偉被控在民國89年9月間，將心儀女子張雅玲載往淡水，因張雅玲不願與王鴻偉交往，王鴻偉砍殺張雅玲上百刀後棄屍，98年5月14日遭判處死刑定讞。

非常上訴指出，原確定判決沒有調查王鴻偉是否有教化可能直接判死，有違比例原則與平等原則。最高法院認為，台灣高等法院更七審時，已調查各項證據，參酌王男犯罪動機、手段等情狀，認定他泯滅天良，窮凶極惡，顯已無法教育改造，並未疏於調查。

非常上訴還指出，王鴻偉所為不該當公民與政治權利國際公約，即判處死刑應符合情節最重大之罪要件的規定。但最高法院表示，王男犯行是否構成情節最重大之罪，屬於事實認定，並不是非常上訴可以調查的事項。

最高法院指出，非常上訴是審查原確定判決時適用的法律是否違背法令，無法審查判決確定後生效的法律，而公政公約是在判決後的98年12月10日才由總統發布施行，非常上訴無法審查確定判決於判決時不存在的法律，非常上訴無理由，予以駁回。（編輯：李錫璋）1070308

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