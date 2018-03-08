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〈慧洋海運展望〉前2月稅前盈餘年增逾600% 看景

鉅亨網2018/03/08 17:07
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散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收為 9.12 億元，月減 9.54%、年增 12.48%，自結單月稅前盈餘為 8278 萬元，年增幅高達 467%，每股稅前盈餘 (EPS)0.13 元；累計前 2 月合併營收為 19.2 億元，年增 11.81%，稅前盈餘 1.17 億元，年增 613%，稅前 EPS 0.19 元，慧洋樂觀看待，裝船運景氣春燕已在不遠處。

儘管 2 月適逢農曆年假期再加上營運天數較少，不過，慧洋財務長薛亦駿說明，散裝航運景氣正穩健增溫，新合約換約後拉升毛利，使今年以來營收和獲利較去年同期增加，對第 1 季看法較過去樂觀。

慧洋營運長趙子隆也指出，據航運研調報告來看預期今年交船量將是近年來的低點，加上壓艙水處理系統等新環保法規將上路，有助老舊船舶淘汰，在運力供給不易快速增加下，運價大幅回檔機率低。

趙子隆強調，目前國際經濟情勢穩定向上，且租家簽訂長約的意願增加，顯示散裝船運景氣春燕已在不遠處，預料這波從 2017 年開始復甦的散裝景氣應可延續較為長遠，不易出現如 2014 年運價急升急跌的情況。

慧洋 - KY 股價日 K 線圖。
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關鍵字散裝景氣慧洋第一季獲利海運景氣散裝航商headline
〈友達2018展望〉Min...今晚德拉吉和川普將掀翻市場...

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