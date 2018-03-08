〈友達2018展望〉Mini LED下半年出貨 鎖

蔡國新表示，今年五大技術主軸包括 8K4K 超高解析電視面板、新一代 HDR 技術、全螢幕手機面板、LTPS 車用面板、及 Mini LED 利基應用，在策略上將是軟硬體整合，發展終端應用服務，推展公共訊息顯示器、工業用顯示器、車用顯示器整機解決方案。

Mini LED 是面板雙虎積極研發的新技術，友達 (2409-TW) 今 (8) 日新亮相全球首款全系列採用 Mini LED 的電競監視器、電競筆電及 VR 頭戴式顯示面板，總經理蔡國新強調，今年強推五大主軸新品，軟硬兼施五力全開，下半年 Mini LED 利基產品開始出貨，將先推出大尺寸、電競監視器。

友達今年強打五大主軸技術產品，圖左起董事長彭双浪、總經理蔡國新。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

他指出，在 MiniLED 部分將鎖定利基型應用產品，提供亮度，高動態對比及豐富明暗細節的產品，包括高階電競監視器面板及電面板，還有 VR 頭戴顯示器面板，預計可在今年下半年出貨。

董事長彭双浪指出，Mini LED 產品還在初始階段，因為成本較高，所以要找到對的應用去導入，今年下半年會推出，他強調，友達在客戶布局做的非常徹底，包括商業用、工業用、甚至醫療的高端產品布的非常完整，加上管理能力的配合，將提供客戶一站式的解決方案。

他表示，MiniLED 產品用的 LED 顆數比現在多很多，因為數量變大了成本增加，甚至功耗也有提升，因此要用技術去解決，鎖定利基上的應用，友達在電競監視器、電競筆電起步快，市占最高，在這一塊可以有最快的成果。

友達今日展示 Mini LED 產品，包括 27 吋電競顯示器、15.6 吋電競筆電、2 吋 VR 頭戴顯示器面板。