公園產權妾身不明　中市議員籲治本勿治標

台中市政府耗資780萬元整修南區新榮公園，內兩台坦克車坐鎮，日前驚傳軍方有意進行土地標售，引來基層鄰里長一陣恐慌，社區民眾則憂心住家附近的公園，將成為高樓大廈，取而代之的車潮、人潮，恐怕大大影響其生活機能。

經市議員何敏誠、鄭功進等人積極協調，市府建設局已於今年一月發函，終於在上月23日取得國防部的停標公告，後續研擬配合市府的花博建設進行保留。市議員鄭功進則表示，市府應積極辦理相關都市計畫變更，同時應及早分年編列徵收款項，否則現況妾身不明的公園，市民恐怕難以安心。

鄭功進強調，新榮公園目前是由南區公所與軍方簽約，再委由新榮里辦公室進行維護管理。目前的約期只到今年四月，若是軍方的標售公告順利在二月決標，恐怕美麗的綠地真的可能消失。幾經奔走，雖然得到暫時的保留，既然市府都有意在鄰近的公共資訊圖書館，進行小花博的建置，今年又剛好是花博元年，希望市府建設局能一併將新榮公園納入整體規畫，讓南區的戰車公園的亮點得以保留。