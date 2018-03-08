張明達：不是輸不起　而是要一個程序正義

參與民進黨嘉義縣黨內初選的嘉義縣議長張明達表示，不是輸不起，而是要求一個程序正義，這是我們熱愛的民主進步黨，所以我們也要透過司法來釐清真相，讓民進黨對得起「民主」、「進步」。

張明達強調，選舉是民主的方式，也是君子之爭，廣告看板不是講自己就一定說對方，自己的廣告看板說的都是自己，並没有任何詆譭翁章梁先生的地方，但翁却大肆懸掛「不被黑金收買」的布條，且時至今日，翁總部若干工作人員，仍然繼續在網路上散布張明達團隊是黑道、用詐術影響民調等不實言論，這些「做賊喊捉賊」的舉動，都是繼續撕裂著民進黨的支持者，雖已多次向黨中央選舉對策委員會提出檢舉，卻仍未見開始調查，顯然違反了中央黨部日前所陳述「調查不因初選結束而結束」的承諾。

張明逹競選團隊整理出民進黨嘉義縣長初選民調9大疑點：

1、我方針對民調細節及內容進行協商，要求召開民協調會議，被黨中央拒絕！

2、要求抽中三家民調公司，運用自家電話資料庫自行抽取民調樣本數並加以尾數兩碼亂碼(比照縣市議員等前例)辦理民調作業，被拒絕！

3、要求黨中央將嘉義縣民調抽樣母體進行隨機抽樣前，「抽樣母體」拷貝兩份雙方各執乙份，被拒絕！

4、我方要求民調執行後要馬上提供民調原始資料，被拒絕！且黨中央要求民調公司燒錄後立即刪除原始檔案，讓以後無從比對民調資料正確與否。

5、依據翁陣營3月1日壹電視新聞報導翁章梁36%，我方民調數據翁章梁僅有29.1%，如何在短短幾天內，快速提升到43.5%，支持者是老天給的禮物？

6、一般民調並非普選未表態3-4成是常態，3月6日高雄市都會地區且競爭激烈未表態僅3成3，本次嘉義縣是農村縣市，人口老化且早睡，根據我方7次的民調數據都顯示約有4成上下未表態率，3月5日未表態率僅有2成，這是很不尋常的數據。

7、民調依據性別、年齡、鄉鎮來做加減權，各鄉鎮的電話樣本要參照嘉義縣的現況，以水上鄉為例應取樣本數約為121通，結果三家民調山水(91通)、世新(90通)、公信力(72通)，水上是翁章贏，加權後便大贏；竹崎取樣數為100通，山水(110通)、世新(121通)、公信力(120通)，竹崎我方贏，減權後小贏。

8、在3月5日民調執行時間大量語音電話，讓我方支持者電話佔線，禁行干擾，還有仿學術單位(中山、中正、世新等大學)的假民調，同一時間進行，讓民眾誤以為已完成電話民調、企圖影響選情。

9、3月6日上午9點30分選對會召集人林錫耀打給張明達，說民調可以重做，與翁章梁陣營口徑一致，張明達堅持要開封，然後黨中央延遲開封的結果卻是翁章梁大勝8%，與昨日觀察員回報的觀察數據明顯落差，令人不禁懷疑，這是有計畫的陰謀！被作手的民調！