藥頭打包行李準備跑路　竹縣警及時攔截逮捕移送

警方調查指出，張姓藥頭等4人組成之販毒集團，毒品來源都來自新竹縣新埔鎮的林姓藥頭，立即報請新竹地檢署檢察官陳郁仁指揮偵辦；追查發現林嫌本身亦染上毒癮，因缺錢買毒，除在社區販賣毒品外，更無所不偷，頻頻向左鄰右舍伸出第三隻手，舉凡鐵窗、電纜線、腳踏車甚至是汽車等物品都遭林嫌偷竊變賣，造成當地居民頭痛不已。

新竹縣政府警察局在農曆年前配合臺灣高等法院檢察署執行「安居緝毒專案」，榮獲行政院評為丙組第一名之殊榮，並持續針對專案期間查獲之販毒案件向上溯源偵辦，順利逮捕打包行李、正準備逃亡的上游藥頭，溯源剷除社區毒瘤，淨化安居無毒家園。

刑事警察大隊經嚴密蒐證犯罪事實後，於林嫌攜帶行李箱準備逃亡之際，及時將其查緝到案，並起獲偷竊之腳踏車等贓物一批，詢問後依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移送偵辦，成功剷除社區毒瘤，並將持續溯源追查渠上游供毒藥頭。

行政院新世代反毒策略主軸，將查緝社區型販毒網列為查緝第一目標，藉全面查緝「社區型毒販及其販毒網」，使地區施用毒品者難以取得毒品，以防制新生毒品人口產生；新竹縣政府警察局呼籲民眾踴躍檢舉社區及大樓中可疑毒品犯罪，警民合作打擊毒品犯罪，共同創造樂齡宜居之無毒家園。



▲警方及時逮捕正準備跑路的林姓藥頭（左二），並起出腳踏車等贓物。（圖／警方提供）