宏達電陳柏諭：HTC上半年拚台灣前3名

宏達電今天攜手品牌代言大使五月天 ，推出全新形象廣告，台灣區總經理陳柏諭今天在記者會表示，去年宏達電在台灣手機市場的銷售額與銷售量都排名第4，今年有很大成長空間，加上今年1月手機市場中，除了前2名，第3至第5名的差距非常小，競爭非常激烈。

（中央社記者江明晏台北8日電）宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，去年HTC在台灣手機市場的銷售額與銷售量都排名第4，今年將持續「精準定價」策略，每個價格帶也都會推出新機，目標上半年重返市場前3名。

根據市調機構統計，2017年蘋果在台灣銷售量市占達22.95%，位居台灣銷售量最高的品牌，三星拿下亞軍，市占也有20.68%的成績。而2017年銷售量排名第3名至第6名依序為華碩、宏達電、OPPO、SONY，銷售量市占分別為12.7%、9.09%、8.8%、8.25%。

其中，本土品牌華碩、宏達電手機銷量雖難與蘋果、三星匹敵，仍保有第3、第4的水準。陳柏諭喊話，宏達電今年上半年要重回銷售量、銷售價前3名。

陳柏諭表示，「手機產品的定價、價格區間要非常明確」，今年各個價格帶都會有新機，至少會有5到6支。

另外，觀察台灣1月手機市場，蘋果仍坐擁銷售量、銷售額、單機銷售3冠王寶座。以銷售量市占排名觀察，蘋果拿下27%奪冠、三星20%居次，第3至第5名依序為華碩10.8%、OPPO 8.9%、宏達電8.8%。

銷售額市占率排行榜中，蘋果60.2%、三星14.6%位居前2名，第3至第5名為OPPO 6.1%、Sony 5.2%、宏達電4.9%。(編輯：李信寬）1070308