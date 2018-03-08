以沙漏喻時間意義 陸小六生作文網民驚嘆

（中央社台北8日電）浙江省寧波市一名小學六年級學生的寒假作文，因內容以沙漏的流逝來思考時間的意義，近日在大陸網上爆紅，網民大呼「神邏輯」，按讚數多達10萬以上。
北京新浪網報導，這篇作文的作者是寧波華天小學602班學生邵梓淇。作文片段內容如下：
「對人而言，沙粒不斷墜落的過程就象徵著光陰的流逝，但也不能單單認為這是自己的失去。如果將我出生的那一刻定義為擁有全部時間的話，時光確實從我手中流逝了；但如果將我死去的那一刻定義為我擁有了自己全部時間的話，那麼，我一直都未曾失去過時間，而是一直在獲取時間。」
邵梓淇的老師將作文拍照貼上微博後，驚艷眾人。許多網民直呼一個六年級的孩子能有如此縝密的邏輯「要逆天」，還有人形容為「神邏輯」、「現在的小孩子都這麼厲害嗎？不禁拷問自己六年級時在幹什麼。」
據報導，這篇作文是老師指定的週記，主題自定。邵梓淇自定題目為「沙漏」，主要是他在觀察沙漏流逝過程中，思考時間的意義。
老師說，邵梓淇能寫出這樣的文字，並非妙筆偶得，「他是個特立獨行的男孩子，熱愛閱讀和寫作，尤其喜歡看歷史和科幻題材的小說」。
老師透露，邵梓淇對自己感興趣的事物，都願意花大把時間閱讀和學習。一年級開始，他就在父親引領下讀「道德經」，四年級時已能背誦全部「道德經」。
老師還說：「五年級下半學期開始，邵梓淇每天中午都會花一定的時間來冥想，反思自己的過失，思考未來的方向，以及想一些自己感興趣的事情。」（編輯：周慧盈/林克倫）1070308