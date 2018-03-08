以沙漏喻時間意義 陸小六生作文網民驚嘆

（中央社台北8日電）浙江省寧波市一名小學六年級學生的寒假作文，因內容以沙漏的流逝來思考時間的意義，近日在大陸網上爆紅，網民大呼「神邏輯」，按讚數多達10萬以上。

北京新浪網報導，這篇作文的作者是寧波華天小學602班學生邵梓淇。作文片段內容如下：

「對人而言，沙粒不斷墜落的過程就象徵著光陰的流逝，但也不能單單認為這是自己的失去。如果將我出生的那一刻定義為擁有全部時間的話，時光確實從我手中流逝了；但如果將我死去的那一刻定義為我擁有了自己全部時間的話，那麼，我一直都未曾失去過時間，而是一直在獲取時間。」