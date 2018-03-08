北市交放眼未來 持續做教育推廣

（中央社記者鄭景雯台北8日電）台北市立交響樂團團長何康國接任一個月，他今天表示，期許北市交要放眼未來，「希望100年後大家能看到北市交現在做的事」，包括教育推廣、推動音樂產業等。

何康國2月1日接下北市交團長職務，今天與媒體餐敘時表示，「北市交要先找回與市民的凝聚力，要和台北市民有所連結」，他上任推出「音樂人才庫計畫」，要與台灣音樂產業攜手開創新局，而一年前推出的「樂器學習圓夢計畫」也持續進行。

「樂器學習圓夢計畫」由北市交先購買樂器提供學生使用，並外聘音樂老師每週到學校教學4小時，輔導學校成立弦樂團，讓學生可延續學習，預計一所學校從零開始，到可成立弦樂社團，大概要花兩年的時間，目前已在華江、永吉、逸仙、民族國小實行。