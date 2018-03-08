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中央社

長青零嘴新口味 草莓米乖乖大湖限定開賣

中央社2018/03/08 17:06
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8電）許多人從小吃到大的零嘴「乖乖」有新口味，農委會農糧署輔導大湖農會利用草莓及國產米穀粉，加工製成「草莓米乖乖」，明天起在大湖農會限定限量開賣，活絡產地經濟。

大湖地區農會與食品大廠「乖乖」合作，以在地草莓與優質國產米穀粉，生產產銷履歷農產加工品「草莓米乖乖」，農曆年前在大湖酒莊試賣2萬5000包熱銷一空，趁著草莓盛產季趕製新一批3萬包，10日起再度上架，且限定產地供應，只在大湖地區農會販售。

大湖地區農會今天舉辦新品發表會，除了草莓米乖乖，也推出草莓氣泡水、李子氣泡水，以草莓、李子原汁，區隔坊間市場多採用濃縮果汁或還原果汁的含糖飲料。總幹事徐欽志指出，中、大顆草莓主供應鮮果採摘、販售，農會選用最小的「3號果」製作草莓乾、草莓粉等，做為加工食品用途，擴大草莓經濟效益，並參考日本「產地限定」銷售策略，藉此帶動觀光人潮。

徐欽志說，今年因暖冬，草莓延後栽種約2週，最近正是要大出的時候，整體產期可望持續到3月底。

農糧署北區分署長蘇宗振指出，國內草莓栽培面積約500公頃，其中以苗栗縣大湖鄉為最大產區，結合草莓與國產履歷好米製程的米穀粉開發新產品，製成老少咸宜零嘴加工食品，試吃起來口感「香、酥、脆」，也一併推廣台灣米食文化，提升農產附加價值。（編輯：劉政權）1070308

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