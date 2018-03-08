內政部取消警方查水表勤務 保障人民隱私

內政部下午透過新聞稿指出，隨著政治、經濟、社會環境的改變，昔日員警挨家挨戶的訪查已無法有效達成掌控暫住、治安顧慮人口目的，且有侵犯人權的疑慮。未來員警不會再就防範危害事故等進行家戶訪查，轉而以為民服務為出發點，結合社區力量，提供社區治安相關問題等諮詢，藉由警民合作共同預防犯罪，建立警察新形象。

葉俊榮對於保障人民隱私權相當重視，因此日前曾指示警政署從制度面根本檢討家戶訪查勤務，以犯罪預防為中心，以服務取代控制，不得再任意侵犯人民的隱私權。

內政部說，警政署自105年12月起著手研修「警察勤務區家戶訪查辦法」，這次修正內容重視基本人權保障，為使員警執行訪查的目的與範圍更加明確，明定警勤區訪查目的為達成犯罪預防、為民服務及社會治安調查等三大任務。也明定警勤區員警應嚴格遵守誠信、比例與公平正義原則及個人資料保護相關法令規定，以強化對民眾人權的保障。

內政部指出，這次修正明確律定警勤區員警於訪查後所建立的資料，應嚴格遵守個人資料保護相關法令規定，以符合人權保障精神；並導入社區警政概念，結合時下流行的社群網路、電子及平面媒體等載具，將治安狀況評估納入提供諮詢服務事項，以利社區治安維護。

內政部說，警察執法是司法程序的「最上游」，也是實踐社會公平正義的「最前線」，這次修法在保障人權與自由的基礎上，具有高度的價值與意義，此修正草案，後續將依法制作業程序發布施行。（編輯：李淑華）1070308