福五影像調校 太空中心：女性貢獻重大

（中央社記者朱則瑋台北8日電）太空中心表示，今天是國際婦女節，中心內有1/4員工為女性，且在福五影像調校、福七發射等工作上都有重大貢獻，盼望未來有更多女性投入太空行業。
國家太空中心是台灣發展太空產業的重要單位，從之前「福爾摩沙衛星五號」（福衛五號）的移焦調校，到預計今年將發射的福衛七號工作，女性都擔任起重要位置，根據太空中心統計，中心內總計有194人，其中57人為女性，比例約1/4。
太空中心主任林俊良今天向中央社記者說，這次福五影像調校能夠順利成功，身為女性的衛星影像組長劉小菁功不可沒，她運用自身專業，帶領同仁投入調校工作，讓福五短時間就幾乎恢復原有拍攝水準。有這群優秀女性願意全心全力投入工作，才能造就現在台灣太空技術向前進。
林俊良指出，預計今年下半年發射的福衛七號衛星，計畫總主持人朱崇惠也是女性，但能力一點都不輸給男性同仁，她現在已經前往美國了解福七最新發射程序及進度。今天是國際婦女節，太空中心以這些女性為榮。
福五歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，是台灣首枚自主發展的高解析度光學遙測衛星，去年8月25日在美國加州范登堡空軍基地順利升空，但卻發生照片模糊情形，太空中心歷經近半年的元件調校、軌道操作及影像處理，福衛五號目前成功執行全球電離層觀測及遙測取像任務，衛星遙測影像品質也符合預定需求。
福衛五號不但克服移焦問題，還在短短3個月就完成台灣全島拍攝，太空中心把台灣全島無雲影像贈送給總統蔡英文，並複印成實體海報限量發送給民眾。（編輯：林沂鋒）1070308