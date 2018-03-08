福五影像調校 太空中心：女性貢獻重大

（中央社記者朱則瑋台北8日電）太空中心表示，今天是國際婦女節，中心內有1/4員工為女性，且在福五影像調校、福七發射等工作上都有重大貢獻，盼望未來有更多女性投入太空行業。

國家太空中心是台灣發展太空產業的重要單位，從之前「福爾摩沙衛星五號」（福衛五號）的移焦調校，到預計今年將發射的福衛七號工作，女性都擔任起重要位置，根據太空中心統計，中心內總計有194人，其中57人為女性，比例約1/4。

太空中心主任林俊良今天向中央社記者說，這次福五影像調校能夠順利成功，身為女性的衛星影像組長劉小菁功不可沒，她運用自身專業，帶領同仁投入調校工作，讓福五短時間就幾乎恢復原有拍攝水準。有這群優秀女性願意全心全力投入工作，才能造就現在台灣太空技術向前進。