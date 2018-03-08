運用蘿蔔與棒子　中市府老舊機車汰換奏效

環保局表示，目前高達9成的烏賊機車屬二行程，台中市105年烏賊機車檢舉數共1萬9,662件，其中二行程1萬8,236件；106年烏賊機車檢舉1萬2,662件，二行程1萬1,979件；隨著二行程機車加強管制及逐年汰換，106年烏賊機車檢舉相較105年約減少35%。106年被檢舉烏賊機車共報廢3,964輛，報廢率高達33%。

台中市政府持環保局針對高汙染老舊機車祭出「蘿蔔與棒子」策略，一方面透過補助鼓勵淘汰二行程機車或換購電動機車，一方面也加強機車廢氣稽查，採雲端車牌辨識、加強路邊攔檢、烏賊機車檢舉獎勵、老舊車輛加驗青白煙檢驗等管制方式，促使機車族更重視保養維護。嚴格執行下已收初步成果，烏賊機車檢舉案件數106年減幅達35%，相較105年創下新低紀錄。

在移動汙染源補助方面，為鼓勵高汙染二行程機車報廢，市府於106年編列8,100萬加碼補助金，創下歷年新高額度，汰舊換購電動機車補助金額為六都最多、中低收入戶新購及汰舊換購電動機車補助，金額也是全國最高。

台中市106年共淘汰5萬9,096輛二行程機車，淘汰率31.79%，六都淘汰率第一；此外，柴油車部分也有淘汰補助措施，市府106年8月底祭出老舊一、二期柴油車淘汰補助方案，106年受理551件申請案，補助金額達1億4,690萬元，經統計可有效降低PM2.5達19.7公噸。

環保局長白智榮表示，為維護及提升空氣品質，鼓勵民眾協助檢舉烏賊汽機車，凡檢舉人檢附3張遠、中、近不同距離拍攝照片，或15秒內影片，經審通過後檢舉人每件可領取檢舉獎勵金300元。如發現烏賊車輛橫行道路，也可至行政院環境保護署烏賊車檢舉網站輸入相關檢舉資料，系統受理後，環保局即依法辦理相關作業。

白智榮提醒，由於二行程機車淘汰補助是配合行政院環保署實施落日條款，補助金額將逐年減少；環保局每年會主動寄發車輛定檢通知明信片，提醒車主每年應實施定期排氣檢驗以免受罰，呼籲務必養成良好的定期檢驗及保養維護習慣，或搭乘大眾運輸系統以替代私人運具，共同維護空氣品質。