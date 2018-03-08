陳嵐舒臉書貼文 樂沐年底結束營業

（中央社記者郝雪卿台中8日電）曾榮獲亞洲50最佳餐廳的樂沐法式餐廳主廚陳嵐舒，今天突然在臉書貼文指出，樂沐會在今年12月底結束營業。很幸運有家人及核心團隊的支持，幫助她下定決心。

位於台中市存中街的樂沐法式餐廳，在陳嵐舒不斷推陳出新各式法式餐點，不只餐廳曾獲亞洲50最佳餐廳的榮譽，陳嵐舒本人也曾獲頒2016年度女性大獎，是全世界唯一以廚師身分獲獎的女性。

陳嵐舒在臉書貼文指出，「樂沐從2008年開幕至今是第十年。這十年台灣餐飲業的變化相當大。從寥寥無幾的fine dining概念，到現在即將有法國餐飲人膜拜的米其林評鑑發行。餐廳的美味與否也從口耳相傳，從報章雜誌的報導，變成社交媒體上一張張構圖色彩都精心設計的照片。」