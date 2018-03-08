NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈洋投測試上陣　兄弟結束美國春訓淚控前男友持刀硬上　這句話打臉她跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈國巨法說〉陳泰銘：產業結構改變提升整體需求 被動

鉅亨網2018/03/08 17:20
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘表示，現在的需求不像過去是單一產品的需求，是產業結構性的改變，需求強度可望延續，樂觀看待景氣熱度將持續滿長一段時間，包括今年跟明 (2019) 年。

國巨今 (8) 日舉行線上法說會，由董事長陳泰銘親自主持。陳泰銘表示，被動元件在 1987 年跟 2000 年各有一波景氣高峰，那時是因有殺手級產品出現，造成需求急速拉升，不過這次從 2017 年開始，供需狀況就跟之前不同，主要是因為結構改變，現在沒有殺手級產品，而是各個產品，包括手機、汽車、互聯網、IOT、5G、AI、AR 等產品，造成整體需求增加。

陳泰銘指出，一台 i7 所使用的被動元件是 420 顆，到了 i8 或是 iX，就增加到 600-620 顆，因此雖然雖然手機整體市場銷售僅成長 5-10%，但是被動元件用量增加更多，等於有 30-40% 的需求成長。

汽車部分，陳泰銘表示，過去是傳統引擎，現在走向油電再來到電動車，還有未來的自駕，這些都是要靠電子化控制。

陳泰銘表示，越來越多電子化跟感應器，改變了人類需求，也對零組件有大量需求，過去台灣在標準型產品競爭力強，因此跟日本競爭也激烈，現在汽車需求持續放大，大家都把毛利率不好的產能移到汽車跟工業，而且從標準型產能轉向利基型，產品價格是 2-2.5 倍，廠商自然就不會想把產能再轉回來。

陳泰銘表示，國巨在 2016 年第 4 季就看到產業趨勢，去年股東會也報告過，庫存安全存量是指標，之前是 90-120 天，去年 BB 值約在 1.1 上下，換言之，接單高於出貨，就會降低安全庫存，因此公司規劃增加 30-40% 的高階產能，共砸超過 120 億元，超過過去 5 年總和，現在連設備的交期，也從 6-9 個月，拉長到 14-18 個月。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字國巨被動元件法說陳泰銘供需headline
瑞銀：中美3成機率會打貿易...〈新壽攻不動產〉攜手華固合...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan