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慶祝機捷通車週年 桃喜集點送好禮

中央社2018/03/08 17:19
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）桃園大眾捷運公司為慶祝機場捷運通車一週年，和沿線73家商店合作，推出「桃喜集點好禮」護照等各項活動，活動即日起到4月8日，將送出各式旅行好禮。

桃捷公司今天表示，機場捷運開通至今除了帶給入出國境旅客的便利性外，也帶動桃園市、新北市、台北市等通勤族上下班的方便性。桃園捷運公司為了慶祝通車一週年，並感謝旅客過去一年的支持，和沿線共73間商家合作，推出「桃喜集點好禮」護照等各項好康。

桃捷公司表示，旅客只要搭配機捷路線圖，走到哪裡都可以將沿線合作商家所推動的特惠一網打盡。活動從3月8日至4月8日為期一個月，旅客可以到機捷全線各車站的旅客詢問處，免費索取「桃喜集點好禮」護照，展開集點旅程創造回憶。

「桃喜集點好禮」護照不只商家優惠折扣，還推出限量好禮，集滿6點可於兌換出國旅遊證件包、超商禮券、折疊防水行李收納袋等獎品。

另外，為營造來往旅客歡樂氣氛，桃捷公司也表示，微風集團特地在機場捷運A1台北站B1設立「桃捷一週年生日快樂驚喜牆」，8日到31日按照活動辦法拍照打卡，就有機會獲得商品禮券1萬元、機票抽獎等好禮，相關訊息可查詢活動網站。（編輯：劉政權）1070308

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