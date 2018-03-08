慶祝機捷通車週年 桃喜集點送好禮

（中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）桃園大眾捷運公司為慶祝機場捷運通車一週年，和沿線73家商店合作，推出「桃喜集點好禮」護照等各項活動，活動即日起到4月8日，將送出各式旅行好禮。

桃捷公司今天表示，機場捷運開通至今除了帶給入出國境旅客的便利性外，也帶動桃園市、新北市、台北市等通勤族上下班的方便性。桃園捷運公司為了慶祝通車一週年，並感謝旅客過去一年的支持，和沿線共73間商家合作，推出「桃喜集點好禮」護照等各項好康。

桃捷公司表示，旅客只要搭配機捷路線圖，走到哪裡都可以將沿線合作商家所推動的特惠一網打盡。活動從3月8日至4月8日為期一個月，旅客可以到機捷全線各車站的旅客詢問處，免費索取「桃喜集點好禮」護照，展開集點旅程創造回憶。