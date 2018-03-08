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中央社

軍人年改 王定宇：未獲通知何時要通過

中央社2018/03/08 17:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北8日電）立院外交國防委員會新任民進黨籍召委王定宇今天說，盼軍改能兼顧政府財務、國家利益及軍人福祉，在最大的溝通下通過，他沒有時間表，也沒有收到通知說要何時通過。

立法院各委員會今天選舉召集委員，攸關軍人年金改革的外交及國防委員會，朝野立委推舉民進黨籍立委王定宇、國民黨籍立委呂玉玲擔任召委。

王定宇在立院受訪表示，本會期擔任召委，他會跟相關團體請益，希望軍人年改能兼顧到政府財務、國家利益及軍人福祉，在最大溝通下通過。

他說，審查軍改沒有時間表，也沒有收到通知說要在何時通過，不過由於公教年改的實施日期是7月1日，因為過去很多軍人轉公務員的情形，若無同步實施會有點複雜，但他也不會因此把時間押死，還是會溝通，最好的狀態是能夠在7月1日同步實施。

王定宇表示，外交國防委員會過去一直維持朝野和諧的狀態，溝通協調多表決少，希望能繼續維持這樣的氛圍，尤其軍人年改影響國家社會，希望國會要做穩定的力量，在穩定中求改革。在溝通上，國會要扮演更積極的角色，與不同團體溝通。

呂玉玲下午告訴中央社記者，未來這個會期軍人年改將會成為第一重點，但其他國防工業、國防戰略、軍人招募、鞏固外邦也應要重視。

呂玉玲表示，軍人年改議題，首先必須要讓社會聽見軍人的聲音，這個社會對軍人有太多的歧見，執政黨卻放任社會對軍人任意仇恨，軍人走上街頭餐風露宿，卻不聞不問。現役軍人是軍人，退伍軍人也是軍人，都是為國戎馬一生，不應有差別待遇，更不應該為了推動政策，互相挑撥。（編輯：林孟汝）1070308

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