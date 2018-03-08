軍人年改 王定宇：未獲通知何時要通過

（中央社記者王承中台北8日電）立院外交國防委員會新任民進黨籍召委王定宇今天說，盼軍改能兼顧政府財務、國家利益及軍人福祉，在最大的溝通下通過，他沒有時間表，也沒有收到通知說要何時通過。

立法院各委員會今天選舉召集委員，攸關軍人年金改革的外交及國防委員會，朝野立委推舉民進黨籍立委王定宇、國民黨籍立委呂玉玲擔任召委。

王定宇在立院受訪表示，本會期擔任召委，他會跟相關團體請益，希望軍人年改能兼顧到政府財務、國家利益及軍人福祉，在最大溝通下通過。

他說，審查軍改沒有時間表，也沒有收到通知說要在何時通過，不過由於公教年改的實施日期是7月1日，因為過去很多軍人轉公務員的情形，若無同步實施會有點複雜，但他也不會因此把時間押死，還是會溝通，最好的狀態是能夠在7月1日同步實施。