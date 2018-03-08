傳承新世代　張家銨登記民進黨初選

新人張家銨在現任議員劉淑蘭等人陪同下，今日前往民進黨台中市黨部進行市議員提名登記。民進黨預計在臺中市議員第三選區 (烏日、大肚、龍井) 提名兩席參選，包含女性保障名額。張家銨於登記完成後，在現場向劉淑蘭議員送上康乃馨及維骨力。張家銨表示，康乃馨代表對於母親的感謝，謝謝劉淑蘭議員像媽媽一般對後輩的提攜及照顧；維骨力代表傳承，對民眾的服務仍然不間斷，未來將是「一人當選，兩位議員作伙來服務」！

劉淑蘭在過往由龍井鄉民代表轉戰第15、16屆台中縣議員，並在臺中升格直轄市後擔任第二屆市議員。林佳龍市長就曾如此表示，劉議員就像長姊，對議事駕輕就熟，她在議會是大家的福氣。劉淑蘭議員服務鄉里是有目共睹，近年來更著力於將龍津高中提升為完全中學，關注烏日、大肚、龍井地區的開發，推動生活圈四號道路從烏日延伸到西濱快速道路，並且積極促成台中市的空氣品質總量管制等項目。