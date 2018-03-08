傳承新世代　張家銨登記民進黨初選

新人張家銨在現任議員劉淑蘭等人陪同下，今日前往民進黨台中市黨部進行市議員提名登記。民進黨預計在臺中市議員第三選區 (烏日、大肚、龍井) 提名兩席參選，包含女性保障名額。張家銨於登記完成後，在現場向劉淑蘭議員送上康乃馨及維骨力。張家銨表示，康乃馨代表對於母親的感謝，謝謝劉淑蘭議員像媽媽一般對後輩的提攜及照顧；維骨力代表傳承，對民眾的服務仍然不間斷，未來將是「一人當選，兩位議員作伙來服務」！
劉淑蘭在過往由龍井鄉民代表轉戰第15、16屆台中縣議員，並在臺中升格直轄市後擔任第二屆市議員。林佳龍市長就曾如此表示，劉議員就像長姊，對議事駕輕就熟，她在議會是大家的福氣。劉淑蘭議員服務鄉里是有目共睹，近年來更著力於將龍津高中提升為完全中學，關注烏日、大肚、龍井地區的開發，推動生活圈四號道路從烏日延伸到西濱快速道路，並且積極促成台中市的空氣品質總量管制等項目。
劉淑蘭認為，若要為鄉親提供更好的服務，就須要引入年輕人的新思維與大魄力；因此，她特別推薦其服務團隊的執行長張家銨出馬競選此屆第三選區的市議員，並且希望張家銨將其服務火種傳遞下去。
劉淑蘭表示，張家銨有理想，並且深具服務熱忱。在張家銨勤跑地方的過程中，劉淑蘭深感民眾對於張家銨的肯定。因此，在今年市議員選舉中，劉淑蘭將會退居幕後，並且給予張家銨全力的支持。對此，張家銨表示，感念劉淑蘭議員主動交棒給青年世代，而劉淑蘭議員長年在地方的服務與耕耘，無疑是後輩從政者的學習典範，她在未來將會承襲劉淑蘭議員的服務精神，努力在地方扎根。