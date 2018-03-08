〈慧洋海運展望〉換約租金至少調漲2成 上半年營運樂

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 去年獲利年減 7 成，每股純益 (EPS) 僅 0.71 元後，今年前 2 月繳出稅前盈餘達 8278 萬元，年增 467%，稅前 EPS 達 0.13 元的好成績，慧洋更對後市釋出好消息，由於上半年將有 38 艘船舶要換約，在散裝市況持續復甦的市況下，初估租金至少可調漲 20%。

慧洋營運長趙子隆說明，上半年將有 5 艘節能新船交付，同時還有 38 艘船舶將換約，目前初估租金調漲幅度至少 20%，上半年營運樂觀。

另外，除既定的交船計畫，慧洋將視市況適時處分淘汰老舊船泊，期望能透過活化資產方式，降低負債比率以改善財務結構，慧洋財務長薛亦駿表示，至少要淘汰 5 艘，拆船利益主要是看國際廢鋼價格，若價格不錯，希望可拆到 10 艘，以維持船齡低、節能船比重高的優勢。