中市打造智慧機械之都　產業與人才一條龍服務

市府經發局今(8)日舉行「全球智慧機械發展中心交流座談會」，邀請中央相關單位及在地產學研代表參加，聚焦全球智慧機械發展中心的成立。包括市長林佳龍、經發局長呂曜志、工研院智慧機械科技中心組長羅佐良、智慧機械推動辦公室副主任詹子奇、行政院科技會報區域創新生態推動辦公室執行長戴元峰和在地產學研代表，共同交流全球智慧機械發展中心規畫構想，希望除了鏈結在地資源，更進一步與去年成立的「智慧、機械推動辦公室」相輔相成。

台中市政府推動台中做為「智慧機械之都」，今年將成立「全球智慧機械發展中心」，在精密機械園區創造屬於中部在地的交流平台，整合智慧製造試營運場域、智慧製造大學聯盟、AI(人工智慧)與智慧製造創新學院及智慧製造服務團等4大功能，創造智慧製造一條龍式服務。市長林佳龍表示，此機制能進行個案輔導、媒合人才，並協助產業智慧發展，透過發展中心讓政策具體化，更能靈活運用資源，創造鏈結在地的效益。

林佳龍表示，中央前年核定通過智慧機械產業發展方案，去年在台中設立「智慧、機械推動辦公室」及啟用「智慧製造試營運場域」，並規劃9條示範產線，整合各廠商工具機與軟體進行智慧製造。



▲全球智慧機械發展中心交流座談會（圖／市政府提供 , 2018.3.8)

此外，市府為佈局智慧機械及航太產業發展，陸續成立「中台灣產業4.0產官學研聯盟」及「A-I-M航太工具機產業技術大聯盟」，這些都是為凝聚國內產官學研共識所做的努力，具體推動成果。

林佳龍也指出，除了鏈結在地資源，市府更積極鏈結國際，包括台中與全球七軸機器人與伺服馬達的領導廠商日本安川電機合作，並與日本株式會社、加治金屬、美國Rockwell自動化大廠、德國西門子、法國達梭等各國智慧產業合作，加速爭取國際智慧及航太產業的訂單。

他也說，在推動智慧機械的過程中，除了與產業合作，更要培育更多的人才，因此，透過設立全球智慧機械發展中心，藉由具體機制做個案輔導、媒合人才，讓政策具體化，更能靈活運用資源，協助產業智慧發展。

經發局表示，全球智慧機械發展中心最重要是培育智慧機械產業人才，以及帶動中小企業技術成長，藉由設置智慧製造試營運場域、智慧製造大學聯盟、AI與智慧製造創新學院及智慧製造服務團等4大功能，推動智慧製造一條龍式服務。

發展中心成立後將以智慧製造試營運場域作為示範及實作場域，透過產學研所組成的服務團進行診斷，讓產業與人才對接，再以AI與智慧製造創新學院培育的人才及智慧製造服務團進行輔導，結合政府補助資源，促使企業真正升級，可有效創造工作機會並提升薪資水準，讓智慧機械產業真正鏈結在地。