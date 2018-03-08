〈國巨法說〉陸廠崛起不用怕 3大障礙 將繼續拉大差

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日舉行法說會，對於中國廠商崛起，董事長陳泰銘表示，技術層次低、客戶布局及認證問題，將是國巨持續拉大與中國對手差距的關鍵。另外陳泰銘也釋出將持續併購的訊息，以加強國外行銷及銷售。

陳泰銘認為，中國廠商雖擴充產能，但是因為產品技術層次低，品質也還沒有被大量認證，同時在應用端客戶布局還不到位，因此讓中國廠商無法往高階走。相較之下，國巨電阻產品完整度最大，比國外廠商更完整，電容產品也有 80-90% 的完整度，且正加強研發中，預期最快可在 18 個月完成。