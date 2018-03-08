NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈寒流來襲　海軍推保暖動漫短片女星為愛帶球嫁　自爆已離婚跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈國巨法說〉陸廠崛起不用怕 3大障礙 將繼續拉大差

鉅亨網2018/03/08 17:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日舉行法說會，對於中國廠商崛起，董事長陳泰銘表示，技術層次低、客戶布局及認證問題，將是國巨持續拉大與中國對手差距的關鍵。另外陳泰銘也釋出將持續併購的訊息，以加強國外行銷及銷售。

陳泰銘認為，中國廠商雖擴充產能，但是因為產品技術層次低，品質也還沒有被大量認證，同時在應用端客戶布局還不到位，因此讓中國廠商無法往高階走。相較之下，國巨電阻產品完整度最大，比國外廠商更完整，電容產品也有 80-90% 的完整度，且正加強研發中，預期最快可在 18 個月完成。

陳泰銘指出，陸系被動元件廠廠全球市佔率還不到 8%，即使增加 30%，市佔率也僅超過 10%，對於產業缺口還是補不起來，在規模經濟效益下，陸廠要加入競爭還滿辛苦。陳泰銘表示，陸廠跟國巨最有可能競爭的區塊是大中華區，但效果應該不大，更不用海外市場的競爭關係。

至於併購，陳泰銘表示，國巨會加強國外行銷跟銷售，除中國外，還有北美、歐洲、東南亞、東北亞等，將鎖定鎖定工規、汽車及新興應用面。

至於股利政策，陳泰銘認為，股利政策穩定配發為主，實際配發將依照公司營運狀況而定，而董事會決定今年將配發 2 元股票股利，主要是認為適度配發股票股利，可有助增加流動性，在公司體質調整過後，也能吸引更多投資人分享營運成果。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字被動元件國巨陳泰銘陸廠法說headline
〈房產〉去年房仲業營收表現...普丁的選前訪問：沒有俄羅斯...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan