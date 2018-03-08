〈房產〉去年房仲業營收表現為近三年最佳 全台反彈增

內政部統計顯示的不動產仲介業銷售額，是指仲介業者在建物買賣流程中所收取的服務費用 (佣金)，此費用榮枯也成為房市中古屋交易件數及交易金額的重要指標之一。

而反映到建物的實際買賣移轉棟數來看，內政部統計 2017 年全台建物買賣移轉棟數落在 26.6 萬棟，年增約 8%，也是 2014 年以來首度止跌翻揚的一年。

根據財政部統計資料庫的資料顯示，不動產仲介業經歷市場交易低迷與體質調整後，最近一年房市已經有觸底回穩的跡象，2017 年不動產仲介業銷售額年增 16%，從 2016 年的 377 億元回升到 2017 年的 439 億元，同時也是近 3 年以來最佳的一年，若從銷售額來看，房市已經有明顯止跌回穩的跡象。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從建物的買賣移轉棟數、實價揭露的件數到不動產仲介業的營收統計，許多跡象都顯示房市已經擺脫 2016 年的交易量谷底，出現一波觸底的小反彈，財政部的不動產仲介業營收 2017 年為 439 億元，相較於 2016 年增溫約 16%，一方面是受到景氣回溫帶動，一方面也是受到 2016 年的低基期效應，成長幅度相對顯著，但 2017 年的營收仍較 2013 年減少約 3 成的幅度。

以區域的表現來看，台北市 2017 年的房仲銷售營業額為 136 億元，年增 14%，大致回到 2015 年的水準，但較 2013 年景氣熱絡時仍少了將近 4 成，新北市則回到 80 億元水準，年增 23% 且優於 2015 年的 70 億元，主要仍是新北市提供數量較多的新大樓可選擇，加上大台北地區的自住買氣持續回籠帶動，不動產仲介業也感受到景氣從谷底回溫。

桃園市則是近 3 年表現平穩，2017 年維持在 43 億元，主要仍是這波桃園地區的量縮程度不若雙北市嚴峻，且 2016 年的房仲銷售營業額就領先回溫，因此再往上彈升狀況並不顯著。

中南部地區則可看出市場相對熱絡，台中市 2017 年房仲業銷售額為 59 億元，年增 25%，台南市則跳增到 21 億元，創下近 5 年以來的新高，顯見當地房市交易熱度並未受到這波景氣影響，高雄市則是回溫到 37 億元的規模，年增幅度達 22%，若和 2013 年，比台中與高雄縮減幅度約為 25%，其縮減幅度不若北部地區嚴峻。

曾敬德表示，許多指標都顯示交易量從 2016 年的底部回升，不過並不代表房價就會反轉向上，目前市場並未有投資買盤回籠跡象，購屋人對於房屋也是精打細算，並參考近期成交的實價當成參考基礎，2018 年應該還是持續吸引遞延買氣回籠，價格上則是盤整的機率較高。