宏碁衝刺阿聯商用筆電 挑戰市占15%

宏碁中東及非洲區總經理柯林斯（Paul Collins）今天受訪表示，宏碁Chromebook產品包含防水、防塵、防撞的機種，在動輒高溫且處於沙漠地區的阿聯頗受教育市場青睞；目前阿聯整體Chromebook市場規模一年銷量約1.6萬台，宏碁市占率高達82%；另外，宏碁在二合一筆電市占約58%，排名第一。

（中央社記者吳家豪杜拜8日電）電腦品牌廠宏碁在阿拉伯聯合大公國的二合一筆電、Chromebook筆電耕耘有成，市占率皆維持第一，今年計畫攜手合作夥伴提升商用筆電市占率，目標挑戰15%。

柯林斯觀察，受到加值型營業稅5%開徵等因素影響，阿聯整體筆電市場銷量今年1月年減約27%，但宏碁逆勢年增約15%，表現優於市場，主要透過延長保固、加強促銷等方式提升銷售，目前加值型營業稅對筆電市場的影響已降低，總計需2到3個月可看到買氣回穩。

他說，相較於阿聯整體筆電零售銷量一年約100萬台，商用筆電出貨量一年推估約65萬台到68萬台，宏碁市占僅2%左右，仍有很大的成長空間，因此宏碁今年計畫攜手微軟、思科等合作夥伴，向阿聯當地企業推廣租賃式雲端解決方案，搭配宏碁商用筆電，可降低企業雲端營運成本。

柯林斯表示，阿聯約有8萬家企業，其中約4萬家仍使用傳統方式自行採購伺服器來儲存資料，若能有效推廣租賃式雲端解決方案，宏碁今年在阿聯的商用筆電市占率可望挑戰15%。（編輯：林沂鋒）1070308