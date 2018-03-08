颱風地震接連襲南投 救災演習逼真

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）民安4號演習今天在南投縣登場，狀況假設遭颱風侵襲，疏散居民及搶救土石流災情後，又發生大地震，造成住宅倒塌、瓦斯管線爆炸等，各單位逼真演練救災及災後環境清理及復原。

南投縣全民防衛動員暨災害防救（民安4號）演習上午在南投縣政府兵棋推演，下午轉到南投市舊德興棒球場綜合實作演練，狀況假定南投縣遭颱風侵襲，帶來超大豪雨及土石流，接著車籠埔斷層又發生芮氏規模6.7地震，因應災情變化，演練項目達25種。

南投縣長林明溱率縣府團隊，會同第五作戰區部隊及相關單位接受考評。他表示，南投縣有數條斷層經過、200多條土石流潛勢溪流，因此，地震、颱風、土石流等災害具有高度威脅。