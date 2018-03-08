好市多奇觀！貨架商品「比軍隊整齊」　網驚：不科學

▲有網友貼出好市多衣物區整整齊齊的畫面，驚呼：「根本奇觀！」（圖／翻攝自 Costco 好市多商品經驗老實說臉書）

連鎖美式賣場好市多不論是平日、假日都湧入滿滿人潮，要看到貨架上的物品整齊排列非常不容易，更不用說是幾乎時時刻刻都處於凌亂狀態的衣物區了。不過，一名網友昨（ 7 ）日去逛好市多台中店時，竟看到不僅每項商品都補的滿滿滿，就連衣服、褲子更是「破天荒」折的整整齊齊的，驚呼：「整個奇觀！」

該名網友在臉書社團「 Costco 好市多商品經驗老實說」發文表示，昨天逛台中店時發現貨品特別整齊，不僅貨架隨時有人在整理，服裝部的還拚命折衣服，原來是美國大老闆前來視察，讓所有工作人員繃緊神經、不敢怠慢。目賭這難得畫面，也讓網友直呼「工作人員都好緊張，真有趣」。

貼文一出，不少網友也留言分享「我也是，到了賣場，好多以前晚上去根本連屑屑都看不到的商品，居然都有！整個奇觀」、「我也是晚上去！商品好齊全！草莓大福多到誇張ㄚ」、「衣服真的整齊到傻眼，超級誇張，可憐的工作人員」、「老闆應該在衛生紙大作戰時來的」；還有網友解析，由於台中店去年單店營收為全台之冠，大老闆才會前往視察，更傳出好市多將在台中再開一家分店的消息。



▲有網友貼出好市多衣物區整整齊齊的畫面，驚呼：「根本奇觀！」（圖／翻攝自 Costco 好市多商品經驗老實說臉書）