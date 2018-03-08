大陸擴產競爭 國巨董座陳泰銘這麼看

陳泰銘指出，2016年很多日系廠商把產能轉到高單價和回報率較高產業，高階應用對被動元件應用持續增加，一般積層陶瓷電容（MLCC）供應緊俏。

法人問及日本廠商退出一般型被動元件市場、中國大陸廠商不斷擴產、國巨在一般型市場如何因應中國大陸廠商競爭。

國巨今天下午舉辦線上法人說明會，這是國巨從2011年來首次自辦法說會。陳泰銘率一級主管親自參與。

儘管中國大陸廠商持續擴充產能，不過陳泰銘認為，中國大陸廠商產品技術層次較低、客戶布局和專業服務品質較低，與國巨有差距。加上中國大陸MLCC廠商市占率不會超過8%，即便擴充30%產能，也只增加2.4%，但市場需求缺口在25%到30%之間。品質和技術門檻、以及市場不夠普及，他認為中國大陸廠商要競爭不容易。

相較之下，國巨在一般和高階產品深耕，陳泰銘指出，國巨在晶片電阻產能世界第一，MLCC產能全球第3，在規模經濟效應下，陸廠要進入競爭門檻還很辛苦。

此外，國巨有世界級通路，包括北美、歐洲、東北亞、東南亞等海外市場，在大中華區用陸廠取代效果也不大。陳泰銘表示，國巨在高階、利基型、高階客戶布局，與陸廠之間競爭差距會拉大。（編輯：楊玫寧）1070308