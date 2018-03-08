國營行庫13%優存 財政部：未溝通前不報院

（中央社記者邱柏勝台北8日電）針對國營行庫13%優存改革，台銀、土銀與輸銀工會今天召開聯合記者會，表示不接受財政部未與工會協商即片面提出方案，要求應有具體配套。對此，財政部重申，在與工會充分溝通前，不會報院核定。

財政部6日邀集台灣銀行、土地銀行與輸出入銀行3家國營行庫董總開會，討論國營行庫13%優存，並擬定初步方案，將以新台幣300萬元為分界點，300萬內維持13%利率，超過300萬元部分，分6年調降至6%，將配合軍公教年金改革，7月1日同步上路。

對此，台銀、土銀與輸銀工會今天召開聯合記者會，強調國營行庫退休制度改革，應符合誠信原則、留住人才以及信賴保護。國營行庫員工支持政府規劃合理改革方案，但不能接受財政部多次承諾會在提出版本前與工會協商，卻多次毀約，甚至透過媒體放話提出改革方案，破壞互信基礎。