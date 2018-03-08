國營行庫13%優存 財政部：未溝通前不報院

（中央社記者邱柏勝台北8日電）針對國營行庫13%優存改革，台銀、土銀與輸銀工會今天召開聯合記者會，表示不接受財政部未與工會協商即片面提出方案，要求應有具體配套。對此，財政部重申，在與工會充分溝通前，不會報院核定。
財政部6日邀集台灣銀行、土地銀行與輸出入銀行3家國營行庫董總開會，討論國營行庫13%優存，並擬定初步方案，將以新台幣300萬元為分界點，300萬內維持13%利率，超過300萬元部分，分6年調降至6%，將配合軍公教年金改革，7月1日同步上路。
對此，台銀、土銀與輸銀工會今天召開聯合記者會，強調國營行庫退休制度改革，應符合誠信原則、留住人才以及信賴保護。國營行庫員工支持政府規劃合理改革方案，但不能接受財政部多次承諾會在提出版本前與工會協商，卻多次毀約，甚至透過媒體放話提出改革方案，破壞互信基礎。
此外，工會指出，年輕世代退休制度是政府欠缺考慮的一塊，工會長期主張提升薪資與優化退休制度，但改革後，國營行庫員工退休金不如泛公股行庫，淪為業界笑柄，如何為國家留住人才、為國家創造獲利？
工會也提及，近年金融業競爭激烈，但退休制度變動頻繁，每10年就被迫改革，員工退休權益每況愈下。因此呼籲財政部應尊重勞工、尊重工會，變更勞動條件應主動協商。
對此，財政部政務次長蘇建榮重申，相關方案在與工會充分溝通之前，不會報行政院核定，「我們會盡最大努力溝通」。至於留才部分，財政部將依照立法院財委會主決議，讓國營行庫與公務人員調薪脫鉤，並向行政院爭取用人費率調整，以改善國營行庫的薪資結構問題。
至於國營行庫在職員工的48萬元額度內享13%優存，蘇建榮表示，優惠行儲雖不涉及年金議題，但牽涉現職員工權益，考量員工士氣與經營穩定，暫時不調整，但會研究以其他配套方式因應，包括調降存款利率、拉高存款額度，或讓薪資更具彈性，「現正加緊努力研議中」。（編輯：李信寬）1070308