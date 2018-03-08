加元的噩夢開始？外匯市場專家鐵口斷言：明年底前暴跌

全球最大外匯對沖基金 FX Concepts 的前掌門人 John R. Taylor 表示，隨著貿易爭端的動盪加劇，預期明年年底前加元將跌到 15 年來的最低水平，跌幅達 20%。

泰勒從統計模式的分析來看，預期明年年底前加元將進一步下跌，美元兌加元將進一步上漲到 1.6，為加元 2002 年 8 月以來最疲軟的走勢（如下圖）。

Taylor 在報告中指出，美元從 2 月初以來的反彈，將是加元走弱的開端，而從周期來看，將持續 2 年又 3 個月。 預期美元兌加元在今年 5 月將走強到 1.335，到了明年底，將進一步來到 1.6。