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美庫存連兩週增加 國際油價漲幅受限

鉅亨網2018/03/08 17:41
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週四 (8 日) 國際油價走揚，但受美國原油庫存連續兩週增加影響，漲幅受限。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四凌晨 3 點 40 分，西德州中級原油期貨上漲 12 美分 (0.20%)，至每桶 61.27 美元；布蘭特原油期貨上漲 12 美分 (0.16%)，至每桶 64.44 美元。

汽油期貨下跌 0.23%，至每加侖 1.913 美元；天然氣期貨則維持在每百萬英國熱量單位 (mmbtu) 2.776 美元。

美國能源資訊局 (EIA) 週三發布報告指出，截至 3 月 2 日當週，原油庫存增加 240.8 萬桶。

此數據雖低於預期的 272.3 萬桶，但美國原油庫存已連續第 2 週成長，市場憂心，在庫存持續增加的情況下，供給過剩的狀態，恐難抑制，油價漲幅也因此受限。

國際能源署 (IEA) 日前表示，在亞洲經濟成長與美國石化業復甦帶動下，未來 5 年，全球原油需求，將以每年約 1.1% 的幅度增加。

過去 1 年，美國原油產量大增，IEA 估計，到 2023 年，平均日產量將增加 270 萬桶，至 1,210 萬桶；相較之下，石油輸出國組織 (OPEC) 的產量，僅增加約 75 萬桶。

為了支撐油價，OPEC 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

IEA 稱，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

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