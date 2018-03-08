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排球／豐原高商拚5連霸　總決賽15日台北熱烈開戰

體育中心／綜合報導2018/03/08 17:48
▲105學年度高中甲級聯賽冠軍賽之爭。（圖／體育署提供）
▲105學年度高中甲級聯賽冠軍賽之爭。（圖／體育署提供）

106學年度HVL高中排球總決賽將於107年3月15日火熱開打，四強賽及冠軍爭奪戲碼於3月17至18日激烈開戰!男子及女子組分甲、乙級競賽，共247隊4,470人參賽，引起廣大熱潮且備受關注。總決賽特選定臺北市立大學天母校區體育館舉行，提高選手球技表現及現場觀賽視覺饗宴。

本年度HVL男子組總決賽由「內湖高工」、「華僑高中」、「豐原高商」、「麥寮高中」「大成商工」及「福誠高中」等6校出線，其中豐原高商於105學年度刷新男子組四連霸紀錄，在今年複賽率先獲得進入四強資格門票，邁向五連霸之路。女子組由「內湖高中」、「鶯歌工商」、「華僑高中」、「東山高中」、「枋寮高中」及「中山工商」等6校進入總決賽，除了球迷所熟悉的雙山強權「中山工商」及「東山高中」有機會於冠軍戰再次對決，「華僑高中」不甘示弱，重整旗鼓強勢回歸，已占領四強席次之一，誓言重返榮耀。

本年度各隊均有選手經大型國際賽會及企業聯賽洗禮，技術更精進成熟，賽事可看性精妙絕倫。為給予冠軍隊伍至高無上的榮耀，總決賽名次獎盃有別於往年，特設計具有「重量級待遇」的冠軍獎盃，同時，球員個人獎項也新增「最有潛力球員」，期盼並鼓勵選手發揮最佳實力爭取榮耀。


▲105學年度臺北體育館球迷滿溢的盛況。（圖／體育署提供）

關鍵字hvl排球高中排球總決賽豐原高商
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