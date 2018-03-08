排球／豐原高商拚5連霸　總決賽15日台北熱烈開戰

106學年度HVL高中排球總決賽將於107年3月15日火熱開打，四強賽及冠軍爭奪戲碼於3月17至18日激烈開戰!男子及女子組分甲、乙級競賽，共247隊4,470人參賽，引起廣大熱潮且備受關注。總決賽特選定臺北市立大學天母校區體育館舉行，提高選手球技表現及現場觀賽視覺饗宴。

本年度HVL男子組總決賽由「內湖高工」、「華僑高中」、「豐原高商」、「麥寮高中」「大成商工」及「福誠高中」等6校出線，其中豐原高商於105學年度刷新男子組四連霸紀錄，在今年複賽率先獲得進入四強資格門票，邁向五連霸之路。女子組由「內湖高中」、「鶯歌工商」、「華僑高中」、「東山高中」、「枋寮高中」及「中山工商」等6校進入總決賽，除了球迷所熟悉的雙山強權「中山工商」及「東山高中」有機會於冠軍戰再次對決，「華僑高中」不甘示弱，重整旗鼓強勢回歸，已占領四強席次之一，誓言重返榮耀。