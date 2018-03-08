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中央社

上櫃掛牌新增電商類別 3/12上線

中央社2018/03/08 17:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北8日電）為催生電商類股的產業群聚效果，金融監督管理委員會今天表示，櫃買市場新增的電子商務產業類別將於3月12日上線，首波有6家入列，之後將視情況再決定電商類別是否擴及到上市公司。

為因應企業經濟發展產生的營運模式愈趨多元，並配合以電子商務為主要經營方式的上櫃掛牌家數日趨增加，金管會已督導櫃買中心於106年12月27日完成修正「上櫃公司產業類別劃分暨調整要點」，增訂電子商務產業類別。

金管會證期局副局長周惠美表示，電商類別的上櫃企業是經由網際網路或其他電子媒介從事商品所有權移轉或提供服務，並經簽證會計師出具最近2年度的電商營收比重均達50%，或近一年電商的營收占比在80%以上者。

周惠美指出，櫃買目前已有27個產業類別，3月12日新增「電子商務業」類別後，產業類別將擴增至28個，首波列入的上櫃公司有商店街、尚凡、數字、網家、夠麻吉、創業家，以今天收盤價計算，6家公司市值合計為338億元，而除尚凡原為文創類別外，其餘5檔都是資訊服務類。

至於「電子商務業」是否擴及到上市公司？周惠美說，目前上市公司中符合電商類股條件的公司僅富邦多媒體一家，會先觀察櫃買市場電子商務業類別的運行狀況，再決定電商類別是否擴及到上市公司。（編輯：黃國倫）1070308

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