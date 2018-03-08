川普左推關稅右打中 鷹派經濟學家趁勢上位

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）白宮最近再陷人事動盪，漁翁得利的可能會是鷹派經濟學家納瓦洛。他認為中國商品真的是在毒害美國人，呼籲美國結束「一個中國」政策，還說貿易協定縱容美企，削弱了經濟。
路透社報導，納瓦洛（Peter Navarro）口頭上說不會想取代已經請辭的寇恩（Gary Cohn），擔任川普首席經濟顧問一職，但被視為阻擋經濟保護主義灘頭堡的寇恩一走，納瓦洛將可漁翁得利。
聽命於寇恩的納瓦洛是川普的貿易顧問，去年底開始被寇恩晾在一旁，如今寇恩一走，納瓦洛將不再綁手綁腳。他離開公眾目光數月後，最近多次現身媒體時，都公開表態支持川普對輸美鋼鋁課徵關稅。
納瓦洛贊成退出北美自由貿易協定（NorthAmerican Free Trade Agreement）以及和南韓的貿易協定，他認為，世界貿易組織（WTO）允許增值稅等不公平的稅務措施，是在懲罰美國企業。
但他的最大目標，向來就是劍指中國。他支持對中國輸美商品課徵45%重稅，對付他口中所謂北京的非法出口補貼政策、貨幣操弄、竊取智慧財產權、馬虎的工安與環保規範等。
他也挑戰華府在外交上認同北京而非台灣的「一個中國」政策。
2016年川普競選總統時，納瓦洛和現在擔任商務部長的羅斯（Wilbur Ross）聯手撰寫經濟政策白皮書寫道：「如同這些中國領袖一直以來藉著在貿易場上招搖撞騙，利用美國的弱點來壯大那樣，以後他們將會體認到川普的實力和決心，約束重商主義衝動。」
川普今天表示，他已要求中國對貿易採取行動，似乎呼應納瓦洛的政策主張。財政部長梅努欽（SteveMnuchin）也同聲一氣要求對付中國，他告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network），美國會取得「和中國的互惠貿易」。
現年68歲的納瓦洛是哈佛大學經濟學博士，民主黨籍，有多部著作凸顯中國經濟和軍事崛起風險，包括「致命中國：中共赤龍對人類社會造成的危害」（Deathby China: Confronting the Dragon - A Global Callto Action）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉學源）1070308