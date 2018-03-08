川普左推關稅右打中 鷹派經濟學家趁勢上位

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）白宮最近再陷人事動盪，漁翁得利的可能會是鷹派經濟學家納瓦洛。他認為中國商品真的是在毒害美國人，呼籲美國結束「一個中國」政策，還說貿易協定縱容美企，削弱了經濟。

路透社報導，納瓦洛（Peter Navarro）口頭上說不會想取代已經請辭的寇恩（Gary Cohn），擔任川普首席經濟顧問一職，但被視為阻擋經濟保護主義灘頭堡的寇恩一走，納瓦洛將可漁翁得利。

聽命於寇恩的納瓦洛是川普的貿易顧問，去年底開始被寇恩晾在一旁，如今寇恩一走，納瓦洛將不再綁手綁腳。他離開公眾目光數月後，最近多次現身媒體時，都公開表態支持川普對輸美鋼鋁課徵關稅。