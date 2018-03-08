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高捷與日本電鐵觀光協定 互惠享好康

中央社2018/03/08 17:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄捷運接軌國際，與日本江之島電鐵、京都的京福電鐵觀光協定，盼3鐵道合作可以增加城市觀光，促進台日旅遊活動。

高捷去年就與京都的京福電鐵（嵐電）簽訂合作協定，提供旅客互惠的兌換好康，今天高捷董事長郝建生再代表高捷與江之電天野泉取締役社長簽署延續觀光合作協定，提供旅客互惠到明年3月底。

民眾到日本持高捷販售1、2日卡、高雄認同卡的「購買證明」及高捷發行任一款套票票根到江之電鎌倉站、江之島站、藤澤站，免費兌換江之電沿線的觀光護照；日本遊客持已使用的「江之電一日乘車券」也能在高雄機場站、三多商圈站、美麗島等站免費兌換觀光護照並附贈好玩卡一張。

另外與嵐電的合作也持續進行，前往京都旅遊的民眾，可到嵐電四條大宮站、嵐山站等兌換「嵐電沿線觀光護照」一本。

3本鐵道觀光護照分別介紹高捷、江之電及嵐電沿線著名景點，並提供專屬優惠，可節省旅客沿途收集旅遊資訊時間。

高捷公司統計，和江之電及嵐電的合作，去年日本來台旅客在高捷兌換觀光護照有431件，台灣人到日本換觀光護照人數也有582件，顯見電鐵觀光互惠活動受到歡迎。

郝建生表示，高捷系統穩定及服務有達國際水準，和江之電、嵐電的合作可彼此學習交流，提供更優質的旅運服務和營運績效。（編輯：劉政權）1070308

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