激勵生命 謝清秀用化療掉髮藝術創作

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東科技大學時尚設計與管理系副教授謝清秀對髮藝創作有極大熱忱，曾獲國際技藝競賽美髮銀牌，6年前罹癌，她把化療後的掉髮創作成藝術品，將抗癌故事與更多人分享。

謝清秀熱衷於髮藝創作，自2005年辦理第一次創作個展至今，參與大大小小的個聯展約計25場，作品從對髮絲的熟悉度和實驗性的幾何造形逐漸發展成探索性的複合媒材。

6年前在學校的一次健康檢查中，發現罹患卵巢癌，謝清秀說，當時，她也很害怕，很擔心化學治療後掉光頭髮的媽媽，2個孩子會害怕，但當時小三與小六的女兒反而安慰她，讓她有了力量。