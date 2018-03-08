除夕夜縱火燒死6至親　翁仁賢二審判死刑

桃園市 53 歲男子翁仁賢因不滿父母偏愛哥哥， 2016 年除夕夜在自宅潑汽油縱火，釀成父母及親友 6 死 4 傷的慘劇，一審遭判死刑。案經上訴，高等法院今（ 8 ）日二審宣判，認為翁仁賢手段凶殘，惡性重大，案發至今仍無悔意，依殺害直系血親尊親屬等罪，判處死刑，褫奪公權終身。
翁仁賢在家中 7 名子女中排行老么，因不滿父母長期偏愛會讀書、事業有成的兄長，在 2016 年 2 月 7 日除夕夜當晚，趁著父母及親友共 16 人在桃園市中豐路自宅團聚吃年夜飯時，衝入屋內潑灑汽油縱火，造成父母、 2 名姪子、姪媳婦及 1 名看護死亡，另有4名親人遭燒傷。翁男逃亡6天後落網，被逮時還直說「不後悔」，桃園地檢署偵結依殺人殺害直系尊親屬等罪嫌將他起訴並求處極刑。
翁男一審時遭判死刑，案經上訴由高等法院審理。高院審理期間，翁男仍無悔意，甚至說自己計畫已久，更在庭上嗆家人「聽你在放屁」、「你等著我回來，保佑你長命百歲，保重身體啊」等語，而受託為翁男進行鑑定的中央警察大學教授沈勝昂也指出，翁男教化可能性不高，若回到類似情境，再犯可能性高。
高等法院新聞稿指出，翁男所犯殺害直系血親尊親屬及殺人之罪行，造成 6 人死亡、多人受傷，手段凶殘，行徑冷血，惡性重大至極，符合情節最重大之罪，且翁男「可改變性」極低，毫無悔意，對於家人的怨恨情緒及殺害家人的動機仍強烈存在，案發迄今未見翁男有任何改變之意願與動機，難以教化、再社會化，加上翁男案發前、後和案發時精神狀態正常，並不適用減刑規定，今日依殺害直系血親尊親屬等罪判處翁男死刑，褫奪公權終身，可上訴。