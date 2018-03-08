除夕夜縱火燒死6至親　翁仁賢二審判死刑

桃園市 53 歲男子翁仁賢因不滿父母偏愛哥哥， 2016 年除夕夜在自宅潑汽油縱火，釀成父母及親友 6 死 4 傷的慘劇，一審遭判死刑。案經上訴，高等法院今（ 8 ）日二審宣判，認為翁仁賢手段凶殘，惡性重大，案發至今仍無悔意，依殺害直系血親尊親屬等罪，判處死刑，褫奪公權終身。

翁仁賢在家中 7 名子女中排行老么，因不滿父母長期偏愛會讀書、事業有成的兄長，在 2016 年 2 月 7 日除夕夜當晚，趁著父母及親友共 16 人在桃園市中豐路自宅團聚吃年夜飯時，衝入屋內潑灑汽油縱火，造成父母、 2 名姪子、姪媳婦及 1 名看護死亡，另有4名親人遭燒傷。翁男逃亡6天後落網，被逮時還直說「不後悔」，桃園地檢署偵結依殺人殺害直系尊親屬等罪嫌將他起訴並求處極刑。