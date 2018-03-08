NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈鴻海FII赴陸上市過關　股價強漲轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

重罪涉死不設追訴期 林宅血案陳文成案適用

中央社2018/03/08 17:45
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北8日電）重罪涉死擬不設追訴期，刑事局今天表示，樂觀其成，但有無追訴期都不影響警方積極辦案決心，歷時38年、37年的林宅血案和台大陳文成命案將不再受限，可適用新法追訴。

行政院院會今天通過刑法修正草案，殺人涉死重大犯罪將取消30年追訴期限，法務部長邱太三表示，重大案件如劉邦友血案、彭婉如命案等都將適用新法，可無限期追訴。

對此，內政部警政署刑事警察局表示，樂觀其成，不過，警方對於所有未破重大刑案的偵辦態度都相同，除重視所有可能的破案情資外，追訴期與否都不影響警方積極偵辦決心。

根據刑事局提供資料指出，可適用新法的重大案件，包括民國69年發生的林宅血案、70年的台大陳文成命案，均已超過最高30年的追訴權期限；另外，各界關注且尚未偵破的重大刑案還包括82年的尹清楓命案及90年花蓮縣三棧派出所殺警奪槍命案。

林宅血案迄今屆滿38週年，前民主進步黨主席林義雄偕妻子在今年2月28日前往宜蘭林家墓園追思，悼念他的母親游阿妹及雙胞胎女兒林亮均與林亭均。

疑點重重的林宅血案，案發至今仍未抓到凶手，當年林義雄因美麗島案在押，警備總部在他住家四周都安排人員進行24小時監控，但凶嫌卻能在不破壞門窗情況下進屋殺害3人，冷血的行刑式專業手法，震驚社會各界。

同樣懸而未決的還有陳文成命案，他在70年帶妻兒自美回台，因曾捐款給美麗島雜誌，同年7月2日被警總從家中帶走，隔日離奇陳屍在台灣大學研究生圖書館旁，真相迄今未明。

台大也在104年的校務會議中通過，將陳文成的陳屍地點命名為「陳文成事件紀念廣場」。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070308

上櫃掛牌新增電商類別 3/...歡慶婦女節 玫瑰花手環打...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan