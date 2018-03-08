重罪涉死不設追訴期 林宅血案陳文成案適用

（中央社記者黃麗芸台北8日電）重罪涉死擬不設追訴期，刑事局今天表示，樂觀其成，但有無追訴期都不影響警方積極辦案決心，歷時38年、37年的林宅血案和台大陳文成命案將不再受限，可適用新法追訴。

行政院院會今天通過刑法修正草案，殺人涉死重大犯罪將取消30年追訴期限，法務部長邱太三表示，重大案件如劉邦友血案、彭婉如命案等都將適用新法，可無限期追訴。

對此，內政部警政署刑事警察局表示，樂觀其成，不過，警方對於所有未破重大刑案的偵辦態度都相同，除重視所有可能的破案情資外，追訴期與否都不影響警方積極偵辦決心。