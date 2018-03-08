NC恐龍隊職：教練喜歡王維中眼神有殺氣

（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）台灣左投王維中效力韓職NC恐龍隊，他的翻譯姜宗松今天表示，王維中平日與隊友相處時常開玩笑，但是上了球場眼神變得有殺氣，這就是NC恐龍教練喜歡的選手。

NC恐龍下午與另個韓職隊伍KT巫師隊打熱身賽，王維中先發主投4局退場，投出2個三振無四壞保送，被敲2支安打，其中包括一支陽春全壘，責失1分，最後NC恐龍4比1獲勝。

王維中退場後，姜宗松接受記者訪問表示，王維中是來韓國的第一個台灣選手，他也很榮幸能成為韓職的第一個中文翻譯。

他說，王維中平常訓練時喜歡與隊友開玩笑，不過他上了球場眼光就變了充滿殺氣，而NC恐龍的教練「喜歡在場上眼光變狠的選手，他就是這種選手」，所以他跟教練的關係也很好，教練相信他，他也相信教練。