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中央社

NC恐龍隊職：教練喜歡王維中眼神有殺氣

中央社2018/03/08 17:45
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）台灣左投王維中效力韓職NC恐龍隊，他的翻譯姜宗松今天表示，王維中平日與隊友相處時常開玩笑，但是上了球場眼神變得有殺氣，這就是NC恐龍教練喜歡的選手。

NC恐龍下午與另個韓職隊伍KT巫師隊打熱身賽，王維中先發主投4局退場，投出2個三振無四壞保送，被敲2支安打，其中包括一支陽春全壘，責失1分，最後NC恐龍4比1獲勝。

王維中退場後，姜宗松接受記者訪問表示，王維中是來韓國的第一個台灣選手，他也很榮幸能成為韓職的第一個中文翻譯。

他說，王維中平常訓練時喜歡與隊友開玩笑，不過他上了球場眼光就變了充滿殺氣，而NC恐龍的教練「喜歡在場上眼光變狠的選手，他就是這種選手」，所以他跟教練的關係也很好，教練相信他，他也相信教練。

此外，NC恐龍隊的另個外籍投手維瑞特（LoganVerrett）曾效力美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯隊，而王維中則曾效力密爾瓦基釀酒人隊，兩人皆具備大聯盟的背景，彼此也談得來。

NC恐龍投手教練崔一彥曾說，希望王維中當NC恐龍的克蕭（Clayton Kershaw），維瑞特受訪表示，他確信王維中具備這樣的球技與心態，經過勤練應可達成。

NC恐龍結束赴美春訓，全隊將在美西時間8日晚間搭機返回韓國，備戰新球季。王維中說，上回去南韓是代表中華隊打國際賽，這次去韓國則是打職業隊，很期待迎接在南韓即將展開的新球季。（編輯：高照芬/郭無患）1070308

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