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中央社

國發會推行動支付 鎖定超商結合電子發票

中央社2018/03/08 17:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北8日電）為推動行動支付，國發會召開行動支付跨部會研商會議，決議鎖定便利商店加強推廣，除請經濟部輔導或補助超商提供誘因，也請財政部結合電子發票系統一次完成，提高使用便利性。

為加速行動支付普及，國家發展委員會主委陳美伶7日召開「行動支付跨部會研商第3次會議」，就擴大行動支付應用場域進行討論。

陳美伶在會議上表示，過去半年來已擇定醫院、加油站、公共服務等應用場域，接下來要針對便利商店加強推廣。

另外，為讓國際旅客體驗行動生活的便利性，會議也請桃園機場捷運公司加速導入行動支付，以配合重要國際性活動，像是今年底台中花博的舉辦，擴大國際宣傳效果。

陳美伶也請經濟部加強盤點各地方政府推動行動支付的情形，了解需中央協助事項，以加速行動支付發展。

據調查，便利商店是行動支付用戶最常使用的場域，將是行動支付普及的關鍵，目前民眾在便利商店使用非現金支付的比例已超過20%。

依照資策會調查，國人使用行動支付的普及率從2015年的19%，到2016年的24.4%，2017年達到39.7%。國發會產業發展處處長詹方冠今天受訪表示，如果按照過去3年的成長速度，今年很有可能會突破5成。

隨著行動支付逐漸普及，詹方冠說，會議上也請經濟部未來積極規劃與超商業者合作，以輔導或補助超商業者的方式來提供誘因，建議結合國內重大節慶活動，擴大推廣行動支付體驗。

此外，詹方冠指出，民眾期望行動支付與電子發票整合，也請財政部協助擴大整合電子發票條碼及支付條碼等系統，讓消費者一次就可完成支付及發票歸戶，提高使用行動支付的便利性。

推動行動支付發展，除前端的消費者體驗、感應式刷卡機的布建外，後端的金流串接、資訊安全也十分重要。

詹方冠說明，會議上特別邀請發展「代碼化（Tokenization）」的台景達金融科技公司（TaiPay），及提供金流串接服務的喬睿科技（Tap Pay）分享行動支付推動經驗，加強交流並掌握業界發展情形。（編輯：張良知）1070308

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