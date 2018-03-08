婦女育兒喘息服務 嘉義市補助90%

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）嘉義市長涂醒哲今天表示，為了讓育有3歲以下幼兒的婦女能獲得喘息及紓壓，市府提供的婦女育兒照顧喘息服務，由市府補助90%費用。

今天是婦女節，市府舉辦「WOMEN'S TALK～女子力靚大！」女性論壇，邀請十大傑出女青年楊智惠、金穗獎導演賴麗君等人參加。涂醒哲致詞時提出「安心生、放心養，政府一起來幫忙」的托育補助措施。

涂醒哲表示，經過多年努力，性別平權終於受到重視，女性不僅在各個角落發光發熱，也愈來愈有自我意識，可以追求不同的夢想與人生。