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婦女育兒喘息服務 嘉義市補助90%

中央社2018/03/08 17:50
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）嘉義市長涂醒哲今天表示，為了讓育有3歲以下幼兒的婦女能獲得喘息及紓壓，市府提供的婦女育兒照顧喘息服務，由市府補助90%費用。

今天是婦女節，市府舉辦「WOMEN'S TALK～女子力靚大！」女性論壇，邀請十大傑出女青年楊智惠、金穗獎導演賴麗君等人參加。涂醒哲致詞時提出「安心生、放心養，政府一起來幫忙」的托育補助措施。

涂醒哲表示，經過多年努力，性別平權終於受到重視，女性不僅在各個角落發光發熱，也愈來愈有自我意識，可以追求不同的夢想與人生。

他說，兩性平權觀念雖有改變，但有些細節仍待落實，因此市府以最貼近女性、家庭的需求出發，推出托育補助延長至3歲、超級平價的育兒照顧喘息服務等措施，協助婦女舒緩照顧壓力。

涂醒哲指出，「婦女育兒照顧喘息服務」方案補助對象是設籍嘉義市、育有3歲以下幼兒的家庭，每個家庭一年最多可申請96小時，每次至少2小時，每日最高補助8小時，每月不超過16小時的臨托服務。

他說，這項育兒照顧喘息服務，由市府負擔90%費用，以申請在保母家喘息服務每小時新台幣100元為例，家長每小時只需負擔10元；若托育人員到家長家或到托育機構臨托，每小時收費120元，家長只需負擔12元。

涂醒哲表示，除此之外，市府還有各項配套措施，包括育兒指導、懷孕婦女產檢計程車資補助等貼心服務，鼓勵民眾「在嘉生養最安心」。（編輯：張銘坤）1070308

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