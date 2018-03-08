擺脫慶富案陰霾　華南金打造獲利3支柱　備80億進台股

華南金控8日召開法人說明會，去（2017）年受到慶富案提列呆帳新台幣18.2億元影響，獲利呈現衰退，但因已全數打銷，今年將大步向前，並推動財務操作績效及手續費收益成長、穩固淨利息收入，打造獲利三支柱模式，同時也已準備新台幣80億元投入台股，要賺穩定的股息收益，而債券包括國內外債券將各增加300億元，以區間操作賺取兩地債券利差。

華南銀行去年平均放款餘額年增4%、達1.57兆元，外幣放款占比達46%、年增10.4%，由於外幣利差達2.09個百分點，較新台幣利差1.33個百分點高出76個基本點（bp），讓淨利差（NIM）在去年上半年落底，並出現連續2季成長，回到1.01個百分點水準，帶動淨利息收入年增0.6%。

在淨手續費收入部分，雖然銀行保險因佣金率大幅調降，手續費收入縮水，但華南銀行因進攻信用卡級財富管理市場，去年貢獻手續費分別成長23.5%、5.5%，也讓去年淨手續費收入年增5.6%。

華南銀行總經理鄭永春表示，去年獲利衰退主要是受慶富案影響，提列呆帳約新台幣18.2億元，而且已全數打銷，不會影響今年獲利，今年授信政策基本上還是會有成長，預估整體放款希望成長3%至5%，但會加強在中小企業及海外部分，因利差較大，預估中小企業大概成長6%。

展望2018年，華南銀行將推動財務操作績效及手續費收益成長、穩固淨利息收入，打造獲利三支柱模式，並調整存放款結構，提升存放比率、存放利差及資本使用效率，強化海外據點經營體質，落實在地經營理念，拓展全球金融服務版圖，打造數位金融環境，增進通路營運效能，拓展各世代族群客戶。

華南銀行副總經理高榮成也提到，由於今年企業獲利成長動能仍然強勁，華南銀原先150億元的台股投資部位，將再增加80億元，其中30億元委外代操，委由國泰投信、元大投信、保德信投信及華南永昌投信代操，目標報酬率要達8%以上，預計在第2季進場，另50億元自行操作，投資高股息低波動的個股。，股息殖利率要有4%以上。

債券投資部分，雖然美國升息、台灣按兵不動，將讓今年台美利差擴大，目前華南銀行的國內和海外債投資目前各約新台幣1200億元，但華南銀行今年將再各增加300億元，以區間操作賺取兩地債券利差。

至於去年華南銀行在金融操作上貢獻稅前盈餘達37億元，今年內部目標上看45億元，成長超過2成，高榮成說，今年財務操作報酬率要超過1%，成為華銀今年在淨利息收入、淨手續費收入之外，獲利的第三根支柱。